Keren, Batik Indonesia Terpampang di Billboard Times Square NYC

Batik Indonesia makin mendunia! Setelah berhasil menyita perhatian pemerhati mode New York Fashion Week baru-baru ini, kini batik Indonesia kembali menggebrak kancah internasional.Dengan warna warni atraktif serta rancangan yang simpel namun elegan, batik karya Indonesia berhasil memukau masyarakat yang tinggal di Amerika Serikat.Ya, masih dalam rangkaian bulan batik Indonesia, Yayasan Batik Indonesia (YBI) berkesempatan tampil di Billboard Times Square New York, Amerika Serikat.Video tersebut menampilkan bagaimana cara membaut batik. Tak hanya itu, disuguhkan para model, influencer, orang tua hingga anak-anak yang mengenakan batik. Termasuk batik Indonesia yang tampil di panggung New York Fashion Week.Ketua Umum YBI Yanti Airlangga mengatakan, batik yang bisa dipakai untuk semua kalangan ini mengambil tema Batik made in Indonesia."Cara ini juga merupakan salah satu program promosi dan hubungan luar dari Yayasan Batik Indonesia agar lebih dikenal di dunia Internasional. Kami berupaya membantu perajin batik terlebih di era pandemi ini dan bukan hanya sekadar melestarikan batik saja, tapi juga bagaimana agar batik dapat sustain secara bisnis,” ungkap Yanti pada keterangan pers, Senin, 25 Oktober 2021.Pada saat penayangan video tersebut, hadir secara langsung di Times Square New York, Ketua Harian YBI, Coreta Louise yang juga merupakan salah satu designer YBI dan creative director Indonesia, dan pernah membawa batik di New York Fashion Week 2018 lalu. Juga hadir Stephanie Brunetiis dan Olga Ferarra fashion Influencer dari New York.Yanti menambahkan, dengan mengenakan batik, artinya kita juga mengingat dan menghargai para kreasi UMKM. Apalagi batik sudah menjadi warisan budaya dan diakui oleh UNESCO.Menurutnya dengan mengenakan batik minimal kita diingatkan agar menghargai para kreasi UMKM. Apalagi batik juga menjadi warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO."Hal ini penting agar para pengrajin batik lebih berkembang dan semangat lagi untuk membuat batik Indonesia. Selain itu juga bisa memperkenalkan batik Indonesia di Industri Fashion International, batik bisa lebih mendunia," papar Yanti.