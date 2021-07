Gaya Stylish Jun Ji-hyun, Pemain Utama 'Kingdom: Ashin of the North'

1. Untuk merayakan comeback sang aktris, Netflix Korea merilis foto-foto spesial Jun Ji-hyun dengan pesona kecantikan yang begitu magis.

2. Ini penampilan Jun Ji Hyun saat menghadiri jumpa pers online ‘Kingdom: Ashin of the North’. Ia terlihat edgy saat mengenakan dress serut berwarna hitam dari rumah mode Alexander McQueen.

3. Jun Ji-hyun comeback dengan potongan rambut pendek setelah hiatus selama empat tahun.

4. Aura anggunnya terpancar saat ia menjadi New Muse Botalab Shuamel 2021.

5. Gaya stylish ibu dua anak ini seperti nggak ada matinya ya!

Drakor Lovers, tentu kamu sudah tidak asing lagi dengan serial kerajaan dan zombie Kingdom. Drakor Kingdom yang sukses hingga 2 season ini, memiliki spin off yaitu Ashin of The North yang tayang perdana pada 23 Juli 2021 di platform Netflix. Bisa dibilang, Ashin of The North merupakan cerita sampingan sembari menunggu Kingdom season 3.Kamu yang sudah nonton spin off-nya, pasti terpesona kan melihat penampilan Jun Ji-hyun yang memerankan karakter Ashin dewasa, sang tokoh utama dalam episode spesial serial ‘Kingdom’ ini. Akting Jun Ji-hyun memang tidak perlu diragukan lagi. Bahkan, saat memerankan Ashin dengan segala sisi gelapnya penjiwaan karakter aktris berusia 39 tahun ini patut diacungi jempol.Nah, jika kemarin kamu terpukau dengan penampilan Jun Ji-hyun yang mengenakan pakaian prajurit pedesaan yang kumal dengan muka kotor penuh debu. Saatnya, Editor Gaya mengajak kamu melihat pesona dan gaya stylish pemilik nama Inggris Gianna Jun di akun Instagram fanpage @giannajunfp berikut ini!