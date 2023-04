City Series, Kolaborasi Perdana New Era Cap dengan Seniman Indonesia

(FIR)

New Era Cap Indonesia untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan seniman Indonesia, Mulkay untuk hadirkan Topi dan Kaos bertajuk City Series. Produk hasil kolaborasi dengan seniman visual ini menonjolkan ikon di Kota-Kota di Indonesia.Momen bersejarah itu diluncurkan di flagship store New Era Kota Kasablanka. Kolaborasi ini sebagai bagian dalam rangka memenuhi ketertarikan konsumen akan tampilan karya seni Muklay serta produk-produk berkualitas dengan standar kualitas New Era.Koleksi 'City Series' ini tersedia dalam empat desain topi dengan siluet "9forty dan 9fifty", serta 2 t-shirt yang memiliki tampilan visual beberapa ikon khas kota-kota besar di Indonesia, seperti Bajaj, Barong, dan Monas dengan gaya visual yang menarik.Lewat kolaborasi dengan beragam komunitas pencinta topi, koleksi ini juga telah mencuri perhatian berbagai kalangan pecinta topi, ditunjukkan dalam besarnya antusiasme pada sesi pre book yang dimulai dari tanggal 7 April hingga 10 April melalui Planet Sports secara online."Kami sangat senang New Era Cap Indonesia dapat berkolaborasi dengan Muklay, kolaborasi ini kami harap dapat menjadi inspirasi bahwa seniman- seniman tanah air memiliki peluang besar dalam melakukan kolaborasi dengan merek global," tutur Nino Priambodo, General Manager Brand Marketing PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk."Tak hanya itu, kami juga bangga bahwa New Era menjadi inovator yang mengembangkan kolaborasi dengan seniman lokal hingga mengeluarkan ragam koleksi produk yang juga mengedepankan unsur-unsur lokal seperti ikon-ikon kota besar di Indonesia," sambungnya.Koleksi City Series ini dibanderol mulai dari Rp899 ribu,- untuk koleksi topi dan Rp 1.199.000,- untuk produk T-shirt. Eksklusif pada sesi peluncuran koleksi, Muklay akan hadir untuk memberikan tanda tangan langsung pada produk-produk New Era koleksinya. Turut meramaikan acara, tampil pula beberapa performer, seperti TuanTigabelas, Yacko, dan lainnya.Seluruh koleksi New Era Cap Indonesia x Muklay ini bisa kamu dapatkan di gerai New Era yang ada di beberapa pusat perbelanjaan berikut, Kota Kasablanka, Paskal 23 Bandung, Supermal Pakuwon, Tunjungan Plaza 6, Gandaria City, TSM Makassar, Aeon Mall BSD, Beachwalk Bali, Deli Park Medan, Plaza Senayan, PIM 3, Grand Indonesia secara terbatas.