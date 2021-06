Fantasy, Koleksi Perhiasan yang Menggambarkan Keindahan Alam

Volare

Volare

Oceano

(Foto: Dok. Mondial)

Flowers

(Foto: Dok. Mondial)

Big Pendant

(Foto: Dok. Mondial)

Mondial kembali meluncurkan koleksi perhiasan berlian mewah terbarunya yaitu 'Fantasy. Disebut sebagai one of a kind, one and only luxury, membuat Fantasy berbeda dari perhiasan lainnya baik dari segi desain maupun style-nya.Brand perhiasan berlian ini mengusung konsep flora dan fauna, terutama pada bros dan liontin berlian. Uniknya, Mondial menghadirkan koleksi perhiasan Fantasy yang multifungsi karena bisa dijadikan liontin dan bros sekaligus, tentunya dengan aspek desain yang berbeda dari perhiasan lainnya.Koleksi Fantasy dari Mondial terdiri dari total 30 buah perhiasan berlian wanita, masing-masingterbagi dalam 4 kategori yang berbeda, yakni:Merupakan set koleksi Fantasy dengan desain fauna yang hidup di udara, atau kelas Aves.Dalam set Volare, terdapat perhiasan yang berbentuk burung kolibri, burung biru, burung pipit,burung robin, burung pleci, flamingo, bangau putih, heron, capung, kupu-kupu, dan angsa.Dengan total 22 buah perhiasan, koleksi Volare begitu mempesona dengan material emas putih, rose, dan kuning bertahtakan berlian putih, berlian berwarna, precious stones (ruby dan sapphire) dan mutiara baroque.Koleksi Fantasy dari Mondial juga menyorot keindahan alam bawah laut yang misterius dan penuh warna-warna cantik. Oceano hadir dengan empat buah perhiasan yang didesain dengan tingkat akurasi yang fantastis.Dalam set ini, kamu bisa menemukan perhiasan berlian asli dengan bentuk menyerupai penyu, ikan badut, kuda laut, dan ikan moris yang begitu eksotis. Oceano dibuat dengan material berkualitas berupa emas putih dan rose, berlian putih, berlian berwarna dan mutiara baroque yang langka.Dalam koleksi Fantasy, Mondial juga membuat perhiasan yang terinspirasi dari tiga jenis bunga. Dua diantaranya adalah bunga lily dan bunga tulip yang keindahannya sudah terkenal di berbagai penjuru dunia.Agar bisa sepenuhnya menggambarkan keindahan bunga-bunga ini, Mondial menggunakan rangka emas putih dan rose gold yang ditatah dengan berlian F VVS, precious stones, dan berlian berwarna.Mondial menghadirkan lima jenis liontin berlian model terbaru dengan ukuran 4-6 cm dalam koleksi Fantasy. Kelima liontin berlian ini didesain dengan bentuk kaleidoskop yang pesonanya begitu menyihir.Uniknya, big pendant dari Mondial ini bisa juga dipakai menjadi bros berlian. Mondial menggunakan berlian F VVS serta berlian MEC Ultimate dalam berbagai potongan, seperti pear shape, round, baguette, dan princess.