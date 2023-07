Lucu dan Keren! TIMEX Luncurkan Jam Tangan Edisi Peanuts dan UFC di Indonesia

(TIMEX meluncurkan jam tangan edisi Peanuts dan UFC di Indonesia. Foto: Dok. Istimewa)

(Design jam tangan ini cute dengan gambar Snoopy di tengahnya. Video: Dok. Instagram Timex/@Timex)

(TIN)

: PT Indo Arloji Perkasa, distributor tunggal TIMEX di Indonesia resmi meluncurkan jam tangan ikonik Peanuts dan UFC. Karakter Snoopy dan teman-temannya akan menghiasi koleksi terbaru Timex.Tak hanya itu, TIMEX juga menjadi official partner dari UFC, untuk menciptakan jam tangan yang menggambarkan semangat pertarungan dan kekuatan bagi para atlet dan penggemar MMA."TIMEX merupakan salah satu brand yang paling banyak mengeluarkan model jam tangan dari hasil kolaborasi dengan karakter terkenal," kata Sugianto, selaku Direktur Startime, usai peluncuran jam tangan Timex kolaborasi Peanuts dan UFC, di PIK, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin, 17 Juli 2023.Dengan berkolaborasi bersama Peanuts, dan UFC, Timex menghadirkan jam tangan kekinian yang cocok digunakan segala usia. Jam tangan TIMEX Peanuts menawarkan fitur Indiglo yang umumnya menghasilkan cahaya berwarna hijau-kebiruan yang khas dan merata menerangi seluruh tampilannya. Fitur ini memudahkan pembacaan waktu dalam situasi apapun."Selalu up to date dan juga ramah lingkungan khususnya koleksi Waterbury, jadi pastinya menambah variasi koleksi bagi si pemakainya," kata Sugianto.Sementara untuk edisi UFC, jam tangan ini dirancang dengan tampilan yang sporty dan tangguh, sesuai dengan gaya hidup aktif para penggemar UFC dan cocok untuk dipakai sehari-hari.Jam tangan TIMEX kini bisa didapatkan di toko STARTIME dan toko jam di Indonesia. Harga jam Timex sendiri diklaim terjangkau untuk didapat, mulai dari Rp600 ribu hingga yang termahal sekitar Rp4 juta. Intip koleksi menarik lainnya, siapa tahu ini pas untuk kado ultah pasangan tercinta atau bestie kamu! Check it out!