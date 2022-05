3 Berita Terpopuler Gaya: Gaya Fashion Pengacara Johnny Depp Hingga Resep Smoothies Pisang Jahe

1. Intip Gaya Fashion Camille Vasquez, Pengacara Johnny Depp yang Kerap Curi Perhatian Publik

Persidangan pencemaran nama baik, gugatan dan KDRT antara Johnny Depp dan Amber Heard kian 'memanas'. Ada saja fakta baru yang terungkap di persidangan sehingga publik makin penasaran dengan kelanjutan dan akhir dari kasus yang selalu ramai di media sosial ini.Dari banyaknya video potongan sidang yang viral dan kerap muncul di FYP Instagram, sosok Camille Vasquez tengah mencuri perhatian warganet. Tim pengaraca Johnny Depp ini berhasil membuat Amber Heard 'skakmat' dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkannya saat menginterogasi pemeran Aquaman tersebut.Kini, kehadiran dan aksi Vasquez dalam membela Johnny Depp menjadi yang paling ditunggu-tunggu oleh pendukung Johnny Depp. Bahkan, ia pun sudah memiliki 'fanbase' tersendiri lho di Instagram.Nah, sambil mengintip gaya fesyen Vasquez yang sangat elegan selama di persidangan yuk kita berkenal dengan sosok pengacara dari aktor Pirates or The Caribbean ini! Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 23 Mei 2022:Di awal persidangan pada April 2022, Vasquez selalu mengenakan busana berwarna hitam dan navy. Seperti diketahui warna hitam melambangkan kekuasaan, otoritas, kewibawaan, dan keanggunan pada saat bersamaan.Dan kemunculannya selalu jadi buah bibir, dan tidak jarang netizen terpesona dengan kecerdasan serta wajah cantik serta gaya anggunya di dalam persidangan. Jadi, intip yuk bagaimana cara Camille Vasquez memakai fashionnya.Selengkapnya klik di sini Aktris Pevita Pearce baru saja mengunggah foto dirinya sedang mengalami sariawan di bagian bibir di akun media sosial Instagram miliknya. Dalam caption unggahannya ia meminta saran dari netizen agar sariawannya itu lekas sembuh.“Gimana caranya biar cepet sembuh?” tulis Pevita seperti dikutip Medcom.id, Senin, 23 Mei 2022. Jadi, bagaimana cara aktris cantik ini sembuh dari sakitnya ini?Selengkapnya klik di sini Kalau kamu sedang mencoba membuat smoothies, ada salah satu resep smoothies yang rasanya dijamin pasti unik deh. Bayangkan, bagaimana rasanya pisang dan oat, tapi yang bikin beda ada tambahan jahe dan juga air kelapa muda di dalamnya.Berbagai bahan tersebut sangat bermanfaat untuk tubuh. Salah satunya pisang yang menjadi bahan utamanya. Pisang memiliki banyak kandungan vitamin, mineral, dan kalium yang baik untuk kesehatan serta mengobati atau mencegah berbagai macam penyakit.Pisang kaya serat dan protein, sehingga membuat kita kenyang lebih lama, meskipun per potongnya hanya 100 kalori. Buah pisang sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit juga lho ENDEUSiast.Selengkapnya klik di sini