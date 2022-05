Intip Gaya Fashion Camille Vasquez, Pengacara Johnny Depp yang Kerap Curi Perhatian Publik

Dres dan blazer hitam

Setelan jas putih

Kemeja dan celana jeans

Persidangan pencemaran nama baik, gugatan dan KDRT antara Johnny Depp dan Amber Heard kian 'memanas'. Ada saja fakta baru yang terungkap di persidangan sehingga publik makin penasaran dengan kelanjutan dan akhir dari kasus yang selalu ramai di media sosial ini.Dari banyaknya video potongan sidang yang viral dan kerap muncul di FYP Instagram, sosok Camille Vasquez tengah mencuri perhatian warganet. Tim pengaraca Johnny Depp ini berhasil membuat Amber Heard 'skakmat' dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkannya saat menginterogasi pemeran Aquaman tersebut.Kini, kehadiran dan aksi Vasquez dalam membela Johnny Depp menjadi yang paling ditunggu-tunggu oleh pendukung Johnny Depp. Bahkan, ia pun sudah memiliki 'fanbase' tersendiri lho di Instagram.Nah, sambil mengintip gaya fesyen Vasquez yang sangat elegan selama di persidangan yuk kita berkenal dengan sosok pengacara dari aktor Pirates or The Caribbean ini!(Di awal persidangan pada april 2022, Vasquez selalu mengenakan busana berwarna hitam dan navy. Seperti diketahui warna hitam melambangkan kekuasaan, otoritas, kewibawaan, dan keanggunan pada saat bersamaan)(Saat mencecar Amber Heard dengan pertanyaan tentang uang donasi, Vasquez mengenakan setelan jas serba putih. Orang yang memakai warna putih bisa dikatakan mencintai kerapihan dalam berpenampilan, adil, dan menyukai kedamaian. Ia juga selalu bersifat positif dan optimis)(Camille Vasquez terlihat sangat kompeten selama persidangan, ternyata ia sarjana bidang seni, komunikasi dan ilmu politik University of Southern California pada tahun 2006. Hebatnya, ia lulus dengan predikat Magna Cum Laude. Wow!)