Salut! Abaya Nike by You X Saeedah Haque Ludes Diborong Fashionista Muslim di London

(Koleksi Abaya x Nike dibanderol seharga $75.00 atau setara Rp1,178 juta telah habis terjual di website www.saeedahhaque.com. Foto: Dok. Istimewa)

Jembatan antara budaya dan agama

Dari mimpi jadi kenyataan

Dunia fesyen di London penuh dengan kegembiraan saat abaya Nike yang sangat dinantikan, sebuah kolaborasi inovatif antara merek streetwear sederhana Saeedah Haque dan Nike London, memulai debutnya dan langsung terjual habis!Merek Saeedah Haque, yang terkenal dengan koleksi pakaian ready-to-wear avant-garde, telah mendefinisikan ulang abaya tradisional menjadi pakaian serbaguna yang menggabungkan kesederhanaan, olahraga, dan estetika perkotaan.Visioner di balik label tersebut adalah Saeedah Haque, seorang desainer otodidak asal Inggris, membawa bakatnya ke panggung global dengan kampanye visual yang merayakan perempuan Muslim dalam olahraga dan eksplorasi perkotaan.Upaya kreatif dan komitmennya untuk membentuk kembali gambaran identitas Muslim melalui desainnya telah mendapatkan pengakuannya di publikasikan oleh sejumlah media fesyen ternama internasional seperti American Vogue, Vogue Arabia, Grazia, Complex, dan Dazed.Dalam peluncuran terbarunya, Nike bekerja sama dengan desainer asal Inggris, Saeedah Haque dengan menciptakan koleksi inovatif yang memadukan pakaian tradisional sederhana dengan estetika streetwear kontemporer.Hasilnya bukan hanya pernyataan fesyen tetapi juga perayaan keberagaman, representasi, dan keahlian etis. Koleksi kolaboratif Nike by You x Saeedah Haque yang diluncurkan pada tanggal 11 Agustus 2023, menawarkan sentuhan segar pada abaya klasik, dan Niqab pertama dari Nike yang memberikan sentuhan modern yang selaras dengan individu fashion-forward yang mencari alternatif pakaian sederhana namun tetap bergaya.Melansir dari laman Home Grown, perjalanan Saeedah sebagai seorang desainer didorong oleh pengalamannya sendiri tidak menemukan abaya yang sesuai dengan gaya pribadinya. Berbekal dari pendidikan fesyen dan magangnya, termasuk tugas di rumah pengantin mewah Sabyasachi Mukherjee dan London Modest Fashion Week, Saeedah memulai misi untuk mendefinisikan kembali pakaian sopan.Perpaduan unik antara pakaian tradisional dengan siluet kontemporer telah merevolusi persepsi fesyen sederhana, menjadikannya identik dengan keanggunan dan kecanggihan.Koleksi paling menonjol dari koleksi Nike by You Pro Niqab, yang dipotong dari kaus DriFit, merupakan bukti signifikansi budaya kolaborasi yang melambangkan bersatunya dua dunia. Ini mendefinisikan kembali lanskap visual sepak bola Inggris dengan memperkenalkan seorang desainer otodidak yang tampak beragama Islam dari London Utara sebagai mitra resmi Nike.Kolaborasi Nike dengan Saeedah Haque melampaui tren fesyen. Hal ini berfungsi sebagai pengingat bahwa fesyen mempunyai kekuatan untuk menjadi jembatan antar budaya, memungkinkan perayaan keberagaman dan penguatan suara-suara yang selama ini kurang terwakili. Ketika Saeedah terus membuat terobosan dengan desain inovatif dan praktik etisnya, kolaborasi ini berdiri sebagai perwujudan persatuan melalui seni, budaya, dan kreativitas.Kolaborasi dengan Nike menandai tonggak penting dalam karier Haque dan merupakan impian yang terwujud baik bagi Haque maupun masyarakat luas."Jika Anda telah mengikuti perjalanan saya di sini, Anda akan tahu bahwa saya menawarkan hoodie abaya saya kepada mereka [–Nike–] sebelum meluncurkan merek saya sendiri," Haque berbagi dalam reel Instagram yang mengumumkan kolaborasi dengan Nike London."Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan dan sesuatu yang sudah lama dibutuhkan komunitas kami. Saya harap ini membuka pintu bagi lebih banyak representasi dalam bidang olahraga," pungkas Haque dikutip dari laman Egyptian Streets.