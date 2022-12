3 Berita Terpopuler Gaya: Cincin Nikah Kaesang dan Erina Hingga Bali International Fashion Festival 2022

1. Ini Dia Model Cincin Nikah Kaesang dan Erina, Saksi Perjalanan Baru Keduanya

2. Makanan untuk Dikonsumsi agar Seks Jadi Lebih Baik

3. Designer Top Indonesia dan Mancanegara Meriahkan Bali International Fashion Festival 2022 by Lenny Hartono

Pernikahan putra orang nomor satu Indonesia, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono cukup menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia dalam dua hari ini.Kedua pasangan yang hanya menjalin hubungan kurang lebih dua bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah ini melakukan prosesi ijab dan kabul pada hari Sabtu, 10 Desember 2022 di Pendopo Agung Kedaton Ambarrukmo, Yogyakarta.Usai akad nikah, momen bahagia itu pun dilengkapi dengan saling menyematkan cincin di jari manis keduanya. Dan dua keponakan Kaesang, Jan Ethes dan Sedah Mirah menjadi pengantar cincin tersebut.Berbicara mengenai cincin nikah, ternyata pasangan berbahagia ini memesan langsung dari Mondial, sebuah merek perhiasan yang berada di bawah payung PT. Central Mega Kencana (CMK). Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang , Desember 2022:Pada pernikahan Kaesang dan Erina, Kaesang menggunakan cincin kawin dengan berlian hitam dari Mondial. Diketahui bahwa berlian hitam adalah berlian dengan tingkat inklusi sangat tinggi. Jika biasanya inklusi pada berlian putih tampak seperti bintik-bintik gelap.Namun inklusi level sangat tinggi, maka berlian akan tampak sangat gelap atau hitam. Hal ini membuat berlian hitam memiliki karakteristik unik. Jadi, apakah berlian hitam mahal? Harga berlian hitam 1 karat tergantung dari kondisi pasar dan kualitas batu. Rata-rata berlian hitam dijual dengan harga USD2.200 – USD2.400 per karat atau Rp32,5 juta hingga Rp 35,5 juta pada tahun 2022.Selengkapnya klik di sini Para ilmuwan telah mengaitkan berbagai makanan dengan seks yang lebih baik. Mereka memberikan pengetahuan tentang makanan apa yang harus dimakan untuk meningkatkan libido, meningkatkan stamina, dan meningkatkan kehidupan seks.Pun menjaga sistem peredaran darah dalam keadaan baik sangat penting untuk kesehatan seksual. Sirkulasi yang lebih baik dapat meningkatkan respons seksual pada pria dan wanita. Hal ini terutama berlaku untuk respons ereksi.Kesehatan jantung juga penting untuk stamina. Dengan kata lain, jika baik untuk jantung, maka baik untuk kehidupan seks seseorang. The American Heart Association merekomendasikan diet yang meliputi sebagai berikut.Selengkapnya klik di sini Sebagai bentuk keseriusan Lenny Hartono yang merupakan designer kenamaan Bali untuk memajukan industri fashion di Bali. Berbagai event dan ide kreatif di gagas demi memberikan ruang bagi para penggiat fashion tidak hanya di Bali tetapi juga di seluruh Indonesia,Salah satu inovasi dan ide kreatifnya adalah membuat event 'Bali International Fashion Festival 2022 by Lenny Hartono', yang bertempat di Discovery Shopping Mall, Kuta, Badung, Bali.Spektakular event dalam dunia Fashion yang baru pertama kali diadakan di Bali ini menghadirkan banyak designer ternama. Mulai dari berbagai daerah di Indonesia sampai mancanegara, di antaranya Lenny Hartono dari Bali, Arieshanti dari Yogyakarta, Ukke Wahyu dari Bandung, Sonny Muchlison dari Jakarta, Indah Darry dari Jakarta, Hikmawati Arsyid dari Bekasi, Henny Juliana dari Lombok, M Rizkhy Jumbryono dari Palangkaraya, House of Hasto dari Jakarta, Rette by Titania dari Banyuwangi, Tude Togog dari Bali, Rico Anantha dari Bali, Alfatir Muhammad dari Jakarta, Anom Mayoen dari Bali, Tjok Abi dari Bali, Anuar Faizal dari Malaysia dan Ivan Tran dari Vietnam.Selengkapnya klik di sini