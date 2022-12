Designer Top Indonesia dan Mancanegara Meriahkan Bali International Fashion Festival 2022 by Lenny Hartono

(FIR)

: Sebagai bentuk keseriusan Lenny Hartono yang merupakan designer kenamaan Bali untuk memajukan industri fashion di Bali. Berbagai event dan ide kreatif di gagas demi memberikan ruang bagi para penggiat fashion tidak hanya di Bali tetapi juga di seluruh Indonesia,Salah satu inovasi dan ide kreatifnya adalah membuat event 'Bali International Fashion Festival 2022 by Lenny Hartono', yang bertempat di Discovery Shopping Mall, Kuta, Badung, Bali.Spektakular event dalam dunia Fashion yang baru pertama kali diadakan di Bali ini menghadirkan banyak designer ternama. Mulai dari berbagai daerah di Indonesia sampai mancanegara, di antaranya Lenny Hartono dari Bali, Arieshanti dari Yogyakarta, Ukke Wahyu dari Bandung, Sonny Muchlison dari Jakarta, Indah Darry dari Jakarta, Hikmawati Arsyid dari Bekasi, Henny Juliana dari Lombok, M Rizkhy Jumbryono dari Palangkaraya, House of Hasto dari Jakarta, Rette by Titania dari Banyuwangi, Tude Togog dari Bali, Rico Anantha dari Bali, Alfatir Muhammad dari Jakarta, Anom Mayoen dari Bali, Tjok Abi dari Bali, Anuar Faizal dari Malaysia dan Ivan Tran dari Vietnam.Koleksi rancangan baju para designer baik dari designer top Indonesia dan juga mancanegara dibawakan oleh model dari Stars Model Look di bawah arahan Lenny Hartono. Selain itu ada Point Model Management di bawah arahan Andy Soe yang tampil memukau di hadapan ribuan penonton yang hadir dengan dikombinasikan accessories rancangan Lenny Hartono Jewelry & Lifestyle.Lenny Hartono yang lebih dikenal Mama Bintang sangat serius untuk menggairahkan industri fashion di Bali, bahkan tidak tanggung tanggung, wanita yang dikenal kreatif ini melakukanOpening Store Lenny Hartono Jewelry & Lifestyle yang dirangkaikan dengan acara Bali International Fashion Festival 2022.Selain untuk melengkapi penampilan para model untuk tampil lebih cantik dan menawan, kehadiran store baru di area Discovery Shopping Mall untuk memperkenalkan perhiasan koleksi dari Lenny Hartono Jewelry & Lifestyle.Opening Store ditandai dengan pemotongan pita oleh Owner dari Lenny Hartono Jewelery & Lifestyle bersama dengan para designer seperti Athan Siahaan, Arieshanti, dan dua designer Mancanegara Anuar Faizal dari Malaysia dan Ivan Tran dari Vietnam.Lenny Hartono selaku Designer dan juga owner Stars Model Look mengatakan, acara hari ini merupakan pembukaan Lenny Hartono Jewelry & Lifestyle yang dirangkaikan dengan Bali International Fashion Festival 2022 yang pertama diadakan di Bali."Pada hari ini saya sangat beruntung ada designer dari Malaysia dan ada juga designer dari Vietnam yang sengaja terbang ke sini, saya sangat senang sekali," tutur Lenny Hartono.Sementara itu Athan Siahaan selaku Designer dan juga The President of IFP (Indonesia Fashion Parade) mengatakan, designer yang ikut dalam Bali International Fashion Festival 2022 kebanyakan berasal dari Indonesia Fashion Parade, yang merupakan komunitas fashion di mana designer-designer mengutamakan yang mengedepankan dan mencintai perbedaan siapapun bisa tampil untuk menjadi model dan model yang ditampilkan ada plus size naik itu dari Kuala Lumpur dan ada juga yang sudah berumur untuk modelnya dan disuport semuanya.Dalam event Bali International Fashion Festival 2022 in conjuction Opening Store Lenny Hartono Jewelry & Lifestyle juga diisi dengan lomba fashion show Basic Catwalk dan Casual Holiday yang diikuti lebih dari 200 orang peserta dari 5 agency model yang ada di Bali dengan tujuan menyatukan semua agency model di Bali dalam satu event, Serta diadakan KPop Dance Competition.Harapannya, ke depan dunia modeling lebih bergairah lagi, di mana selama pandemi sempat vakum dan sekarang mulai digairahkan lagi tidak hanya bagi para model tetapi juga designer-designer sehingga semua orang mendapatkan dampak positif dari acara yang dibuat.