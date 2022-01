Rayakan Tahun Baru Imlek, Prada dan Gucci Luncurkan Koleksi Bertajuk Perlindungan Harimau

(yyy)

Rumah mode mewah Italia, Prada dan Gucci merayakan Tahun Shio Macan dengan inisiatif khusus untuk melindungi spesies yang terancam punah.Melansir dari Hypebeast, tahun ini kampanye “Action in the Year of the Tiger” bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan spesies kucing besar. Inisiatif ini mencakup kampanye yang menampilkan penyanyi terkenal Li Yifeng dan aktris Chun Xia.Lebih lanjut, gambar-gambar yang difoto oleh Liu Song tersebut berfokus pada gerakan dan interaksi dengan penonton, dengan harapan dapat menarik narasi yang meningkatkan kesadaran untuk menyelamatkan Harimau yang terancam punah.Sebagai bagian dari kampanye, Prada telah bermitra dengan sekolah seni di seluruh China dan di seluruh dunia untuk menunjukkan interpretasi mereka tentang apa arti harimau bagi mereka.Di bawah proyek “Aksi di Tahun Harimau”, Prada memberikan donasi untuk program “Berjalan Bersama Harimau dan Macan Tutul” dari China Green Foundation untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan satwa liar dan keanekaragaman hayati di Tiongkok.Ini juga termasuk proyek seni, yang merupakan undangan terbuka untuk bakat kreatif di bawah 30 tahun di sekolah seni di China dan sekitarnya untuk mempresentasikan interpretasi pribadi mereka tentang harimau, baik melalui lukisan, desain, atau patung. Peserta dapat mengirimkan karya mereka melalui situs web Prada.Semua karya akan dinilai oleh juri yang terdiri dari seniman Liu Ye, Lu Yang dan Goshka Macuga, dan beberapa akan dipilih untuk digunakan dalam proyek khusus yang berlangsung sepanjang 2022.Prada Group juga berkomitmen untuk memberikan donasi untuk program Walking with Tiger and Leopard dari China Green Foundation yang mendidik masyarakat tentang keanekaragaman hayati dan konservasi harimau.Sementara, koleksi #GucciTiger menghadirkan interpretasi ulang dari cetakan arsip akhir tahun 1960-an. Dibuat oleh seniman Vittorio Accorero dan ilustrator yang menciptakan desain Flora khas rumah Gucci dan menampilkan harimau dengan latar belakang tanaman hijau dan bunga yang berwarna-warni.