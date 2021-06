Ini Dia Koleksi Perhiasan yang Mencerminkan Keanggunan

Twilight Dew

Morning Dew

Midnight Dew

Dalam rangka merayakan 25th anniversary-nya, Frank & co. meluncurkan koleksi perhiasan wanita terbaru bertajuk “Dew Light.” Koleksi ini mengambil inspirasi dari embun jernih yang menetes di atas daun, sebagai penanda hari baru telah dimulai dan memberikan kesegaran bagi jiwa.Keindahan tetes air pun terpancar sempurna dalam koleksi perhiasan wanita Dew Light yang terdiri mulai dari liontin berlian , cincin berlian hingga anting berlian.Tanya Alissia selaku Creative Director PT Central Mega Kencana, mengatakan koleksi perhiasan Dew Light didesain secara spesial dengan bentuk dan lekukan tetesan air yang menampilkan kesan anggun untuk menambah rasa percaya diri pemakainya."Kilau dari berlian yang ada pada koleksi perhiasan Dew Light dimaksudkan untuk menggambarkan perasaan damai dan tenang dalam hati ketika melihat embun-embun air yang jernih, suci dan murni sehingga dapat menjadi semangat baru dalam kehidupan kita semua," jelas Tanya.Tetap mengusung desain klasik, koleksi Dew Light begitu cantik dikenakan sebagai perhiasan sehari-hari maupun acara resmi. Berikut ini tiga kategori dari koleksi Dew Light milik Frank & co Seperti malam yang tergantikan dengan pagi hari, #TwilightDewSeries hadir dengan set perhiasan yang mampu membuat pemakainya tampil stand out di berbagai kesempatan. Liontin berlian model terbaru dari Twilight Dew dibuat dengan 1,555 gram emas bertahtakan 46 berlian, seindah embun pagi keemasan dini hari.Selepas malam yang gelap, terbitlah matahari pagi yang sinarnya membuat kita semangat memulai hari baru. Sama seperti cincin berlian #MorningDewSeries dengan desain unik disconnected ring yang terbuat dari 4,230 gram emas dan 49 berlian.Suasana tengah malam yang misterius dan mempesona, tergambarkan dalam #MidnightDewSeries yang didesain dengan lekuk indah mempesona. Anting berlian Midnight Dew terbuat dari emas putih 3,870 gram dan 82 butir berlian.