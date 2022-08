Dukung Industri Fesyen Lokal, Ini Program Khusus TikTok Shop

( Narasumber acara Intimate Media Luncheon TikTok Shop For Your Fashion (ki-ka): Vonny Ernita Susamto, Incubation Lead, TikTok Shop Indonesia; Desey Murhalina Bungsu, Fashion Category Lead, TikTok Shop Indonesia; Rayta Arsyila, Kreator TikTok; dan Selvy Sepani, Founder, Sweaterpolos.id. Foto: Dok. Istimewa)

(Booth TikTok Shop For Your Fashion di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. Foto: Dok. Yuni)

(yyy)

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, industri fashion adalah salah satu tulang punggung industri ekonomi kreatif lokal, dengan pertumbuhan positif 2,98 persen di tahun 2021.Pesatnya perkembangan industri fashion juga terlihat dari pertumbuhan TikTok Shop beberapa bulan belakangan ini, dengan mencatatkan pertumbuhan GMV 18 kali lipat selama Agustus hingga Desember 2021.Berangkat dari fenomena ini, TikTok Shop berkomitmen untuk terus memberdayakan UMKM dan seller fashion dengan memanfaatkan ekosistem TikTok yang lengkap dan terintegrasi.Menurut Desey Murhalina Bungsu, Fashion Category Lead, TikTok Shop Indonesia, TikTok Shop menyadari bahwa di era endemi ini kebutuhan konsumen akan pakaian dan item fashion lainnya semakin meningkat karena adanya aktivitas fisik dan pertemuan tatap muka."Ini merupakan sebuah kesempatan bagi TikTok Shop untuk memajukan seller dan brand lokal, termasuk dari kategori fashion. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan program TikTok Shop For Your Fashion khusus bagi brand fashion lokal Indonesia agar mereka mendapatkan eksposur yang lebih luas lagi melalui pameran offline. Di pameran ini, brand fashion lokal dapat menunjukkan produk unggulan mereka yang dapat disandingkan dengan brand fashion internasional," tutur Desey dalam acara peluncuran TikTok Shop For Your Fashion, Kamis (11/8), Mall Kota Kasablanka, Jakarta.Desey menambahkan TikTok Shop For Your Fashion sengaja dikemas dan terintegrasi secara offline dan online agar brand fashion lokal dapat menghadirkan pengalaman berbelanja online yang mulus bagi konsumen mereka, sembari berinteraksi tatap muka."Konsumen bisa langsung berbelanja dengan mudah melalui keranjang belanja kuning yang disematkan di dalam video pendek, live streaming, dan profil konten kreator tanpa harus meninggalkan aplikasi TikTok," jelasnya.Lebih lanjut, program TikTok Shop For Your Fashion ini diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 21 Agustus 2022 secara hybrid dengan kombinasi antara kegiatan online di platform TikTok dan offline di Mal Kota Kasablanka di Jakarta."Program ini merupakan bagian dari kampanye #SerunyaIndonesia yang diselenggarakan oleh TikTok sepanjang bulan Agustus untuk mengobarkan semangat kebhinekaan agarIndonesia dapat pulih lebih cepat, dan bangkit lebih kuat," tutup Desey.