Mau Beli Sepatu? Ketahui Dulu Konversi Ukuran Sepatu dalam US, UK, EU, dan Cm serta Cara Mengukurnya

Cara mengukur ukuran kaki

Siapkan kertas HVS, pensil, dan penggaris. Letakkan kaki di atas kertas, posisikan kaki tegak lurus. Lalu gambar kaki di atas kertas. Selanjutnya tarik garis lurus dari sisi atas ujung jari sampai ke belakang tumit. Kemudian ukur garis tersebut menggunakan penggaris dalam sentimeter (cm)

Konversi ukuran sepatu dalam US, UK, EU, dan cm

Ukuran 43 = 26,5 – 27 cm

Ukuran 42 = 26 – 26,5 cm

Ukuran 41 = 25,5 – 26 cm

Ukuran 40 = 24,5 – 25 cm

Ukuran 39 = 24 – 24,5 cm

Ukuran 38 = 23,5 – 24 cm

Ukuran 37 = 23 – 23,5 cm

Ukuran 36 = 22,5 – 23 cm

Ukuran 35 = 22 – 22,5 cm

Jakarta: Ketika membeli sepatu hal yang sering membuat bingung adalah menentukan ukuran sepatu. Hal ini memang cukup bikin repot karena kalau salah ukuran sepatu menjadi tidak nyaman untuk dipakai. Menentukan ukuran sepatu ini memang penting sebelum kamu belanja di toko sepatu. Jika belanja ke toko sepatu atau mal tentu tidak begitu menjadi masalah karena bisa dicoba.Beda cerita ketika kamu membeli sepatu di toko online atau e-commerce, ukuran sepatu harus benar agar tidak berujung penyesalan. Apalagi jika toko tersebut tidak menerima retur barang.Produk sepatu yang dijual di pasaran tidak hanya menggunakan standar size Indonesia. Ada juga produk yang menggunakan standar ukuran luar negeri seperti Inggris (UK), Amerika (US), dan Eropa (EU).Kali ini Medcom.id akan membagikan cara mengukur ukuran kaki dan konversi ke ukuran US, UK, EU, dan Cm.Sebelum membeli sepatu langkah, pertama yang wajib dilakukan adalah menentukan ukuran sepatu dengan cara mengukur size kaki. Berikut ini langkah-langkahnya:Tips: Lakukan pengukuran pada sore hari setelah beraktivitas. Ini karena telapak kaki cenderung lebih lebar ketika digunakan beraktivitas. Dengan begitu pengukuran ukuran kaki bisa lebih pas.Apabila kamu memiliki ukuran kaki yang berbeda, gunakan kaki yang paling besar untuk mengukur ukuran kaki.Setelah mendapatkan hasil ukuran kaki, langkah selanjutnya mengoversikan ke ukuran UK, US, dan EU.Di Indonesia patokan ukuran merujuk pada EU. Ukuran ini dinyatakan pada bentuk angka puluhan, seperti 31, 28, 41, dan lain sebagainya.(Ukuran sepatu dok.Medcom.id)Berikut ini ukurannya dikonversikan ke cm:Lalu bagaimana jika ingin membeli sepatu tetapi ukuran US, mudah saja kamu tinggal mengonversi ukuran kakimu ke ukuran US. Kamu bisa melihat chart berikut ini.(Chart konversi ukuran sepatu sumber: www.airfrov.com)