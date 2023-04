Gelar Ramadan Runway ke-11, APPMI Usung Tema Dazzling Mubarak

(FIR)

: Dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan, Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI), kembali menghadirkan Ramadan Runway 2023 di Mall Kota Kasablanka. Gelaran ini dimulai sejak 12 April 2023 hingga 30 April 2023.Pada peragaan busana Ramadan Runway ke-11 ini, APPMI mengusung tema Dazzling Mubarak. Tema tersebut dipilih untuk menggambarkan pesona Ramadan yang diyakini merupakan bulan yang Indah, sehingga acara dirancang dengan menakjubkan dan penuh warna.Berkolaborasi dengan Mall Kota Kasablanka, pagelaran ini mengusung konsep “Latest, Vibrant, & Young Collection for your Hari Raya Look” yang mengundang 60 brand dari busana modest dan produk lainnya.Geliat menyambut Hari Raya di Ramadan Runway 2023, pengunjung akan disuguhkan rangkaian acara menarik, mulai dari fashion show, artist performance, hingga Wonderfully Festive Pop Up Store dari ikonik karakter Marvel dan Disney.“Tahun ini ada sekitar 84 tenant yang 94% adalah desainer Indonesia dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” terang Dana Duriyatna selaku Ketua Panitia Ramadan Runway 2023, dalam konferensi pers, pada Jumat, 14 April 2023.Dana berharap dengan digelarnya acara ini dapat membantu meningkatkan kembali perekonomian para UMKM yang berpartisipasi pada Ramadan Runway tahun ini. Khususnya yang terkena dampak pandemi Covid-19.Sementara itu, ketua APPMI Poppy Darsono menyampaikan bahwa, acara ini diharapkan mampu mengeksplorasi talenta desainer dan UMKM dari modest fashion.“Saya mengharapkan Ramadan Runaway kali ini, talenta para desainer dan UMKM dari modest tetap mampu mengeksplorasi kreasinya untuk dibawa ke pasar mode,” ucapnya dalam konferensi pers tersebut.Di gelaran Ramadan Runway 2023, busana yang dipamerkan diharapkan bisa menjadi inspirasi outfit hari raya nanti, “Diharapkan, Ramadan Runway ini bisa menjadi referensi busana yang match dengan fashion tren untuk Hari Raya Look nantinya,” ucap Direktur Kota Kasablanka, Lusiana.Melalui Ramadan Runway 2023, APPMI selalu mengajak para pelaku industri muslim fesyen untuk terus membuktikan bahwa produk Indonesia itu lebih berkualitas, baik di pasar lokal maupun global. Di sisi lain, menjadi medium bagi seluruh lingkup modest fashion untuk mengembangkan diri.