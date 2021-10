Tampil Kece, The Simpsons Jadi Model Balenciaga di Paris Fashion Week

(Marge tampil anggun dalam balutan gaun Balenciaga yang menjadi impiannya selama ini. Foto: Dok. Balenciaga)

Setelah menghebohkan publik dengan rancangan busana serba hitam yang dipakai Kim Kardashian di MET Gala 2021, Balenciaga kembali mencuri perhatian di acara Paris Fashion Week Rumah mode asal Prancis ini menghadirkan karakter animasi Springfield The Simpsons yang diabadikan dalam video berdurasi 10 menit di channel YouTube resmi Balenciaga.Berkumpul untuk showcase label Spring-Summer 2022 , para hadirin di Théâtre du Châtelet disuguhi video episode spesial The Simpsons. Dalam video bercerita tentang Bart, Homer, Marge, Lisa dan Maggie yang melakukan perjalanan ke Paris untuk memamerkan berbagai penampilan ikonik Balenciaga.Tak hanya para karakter The Simpsons yang menyemarakkan video ini. Ada pula karakter Comic Book Guy dan Moe Szyslak bersama pemimpin redaksi Vogue Anna Wintour dan direktur kreatif Balenciaga Demna Gvasalia yang juga turut tampil di kursi penonton.Episode dibuka dengan Homer lupa untuk membeli hadiah ulang tahun untuk Marge. Ia ternyata telah lama mencoret-coret majalah dengan kata "suatu hari nanti" di iklan Balenciaga untuk gaun warna lime green.Menulis ke label (yang namanya tidak bisa dia ucapkan: "Balun... Balon... Baleen... Balenciaga-ga"). Homer meminta barang termurah yang tersedia dengan nama label di atasnya. Rumah mode itu malah mengirimkan gaun tersebut. Ketika Homer melihat label harganya ia pun sangat terkejut dan berencana untuk mengembalikannya.Namun, setelah surat terima kasih emosional dari Homer karena membuat istrinya merasa istimewa dalam gaun hanya untuk satu malam, desainer Gvasalia memutuskan bahwa Simpsons dan teman-teman Springfield menjadi model untuk acara Pekan Mode Paris barunya.