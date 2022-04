Intip Harga Outfit Kece Agnez Mo, Mulai dari Puluhan Ribu hingga Ratusan Juta Rupiah

Daster Bali

Camouflage Dress

Milkwhite Puffer

NMB New York Puffer

Queen of Balenciaga

Fleur de lis pendant

Memiliki koleksi pakaian mewah dari brand fashion ternama bukanlah hal baru bagi seorang selebriti. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang rela merogoh kocek fantastis demi memiliki fashion item yang diinginkan untuk menunjang penampilan.Namun, meski biasa tampil dengan busana mewah dan mahal dari merek ternama bukan berarti mereka tidak memiliki busana dengan harga murah. Seperti penyanyi Agnez Mo yang belum lama ini pakaiannya ramai diperbincangkan warganet karena ia terlihat memakai daster seharga Rp35 ribu!Nah, untuk menjawab rasa penasaran kamu dengan tampilan dasternya, berikut sederet outfit pelantun 'F Yo Love Song' mulai dari harga puluhan ribu hingga ratusan juta rupiah yang bakal bikin kamu berdecak kagum!(Daster berwarna biru dengan motif bambu dan tulisan Bali seharga Rp35 ribu ini siap go internasional setelah dipakai Agnez Mo)(Artis berusia 35 tahun ini mengenakan dress bermotif army seharga Rp8,7 juta yangdibalut dengan setelan jaket dan celana)(Jaket printed Logo Milkwhite ini dibanderol seharga Rp5,5 juta)(Jaket NMB New York Puffer seharga Rp22 juta ini dipakai Agnez saat pemotretan dengan Composure Magazine)(Agnez hadir di acara Gala Premiere of Film The Tender Bar Los Angeles mengenakan satu set busana dari Balenciaga senilai Rp80 juta)(Dengan outfit serba hitam, Agnez menambahkan aksesori kalung seharga Rp194 juta saat menghadiri BB Women in Music 2022)