Rayakan Sumpah Pemuda dengan Membeli Produk Lokal

: Wujud merayakan Sumpah Pemuda bisa dengan berbagai cara. Termasuk mewujudkan hobimu yang suka berbelanja dengan membeli produk lokal.Di Summarecon Mall Kelapa Gading (MKG) ada yang namanya Krealoka dengan nuansa serba lokal. Krealoka dihadirkan dalam beragam produk lokal, mulai dari fesyen, aksesoris, hingga makanan.Bertajuk 'Estetik Gaya Domestik', Willy Effendy selaku Center Director MKG menjelaskan bahwa acara ini untuk membantu dan mendukung karya UMKM, khususnya pada industri fesyen.“Kami berharap dengan adanya event ini dapat menjadi tempat berkumpulnya para pecinta brand lokal dan menjadi wadah untuk terus mengembangkan brand lokal ke taraf yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan sektor perekonomian terutama bagi para pelaku UMKM tersebut,” jelas Willy.Krealoka menghadirkan eksibisi dengan 26 brand lokal yang berlokasi di The Forum dan area koridor MKG 3. Tidak hanya menghadirkan berbagai produk lokal, di sini masyarakat dapat menikmati beragam workshop dan talkshow.Adapun tanggal yang bisa kamu catat jika ingin mengikuti workshop dan juga talkshow mereka sebagai berikut:- “Ceramic Cup Painting” by Kandura dan Demo Workshop by Artland pada tanggal 27 dan 29 Oktober 2022.- Talkshow ‘’How to Make Good Content and Boost Sales on Social Media” bersama konten kreator Edhozell pada tanggal 28 Oktober 2022.- Talkshow bersama Glam On, dan Talkshow bersama Dwidaya Tour pada tanggal 30 Oktober 2022.Acara ini akan digelar selama lima hari berturut-turut sejak 26 Oktober hingga 30 Oktober 2022. Masyarakat bisa menikmati berbagai program belanja menarik hingga bisa memenangkan voucher untuk berbelanja.Tidak hanya itu, akan ada penampilan spesial dari penyanyi papan atas Vidi Aldiano pada 29 Oktober 2022 mendatang.