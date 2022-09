Digelar Secara Luring, JFW 2023 Siap Manjakan Mata Fashionista

(yyy)

Setelah dua tahun berlangsung secara online selama pandemi Covid-19, kini Jakarta Fashion Week (JFW) 2023 siap menyapa pencinta fesyen Tanah Air secara offline atau luring (luar jaringan).Berlangsung selama satu minggu pada 24-30 Oktober 2022, pagelaran JFW kali ini terasa berbeda karena diadakan di Pondok Indah Mall (PIM) III, Jakarta.Svida Alisjahbana selaku CEO GCM Group & Chairwoman JFW mengungkapkan bahwa JFW 2023 ini akan menjadi obat rindu bagi para pencinta fesyen."JFW 2023 akan hadir secara live tahun ini. Kami hadir dengan semangat baru, tim baru dan mengusung desainer terbaik Tanah Air yang didukung oleh mitra-mitra strategis sehingga akhirnya bersama-bersama menggelar tren fashion 2023," ujar Svida dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/9).Seperti tahun-tahun sebelumnya, JFW juga berkolaborasi dengan organisasi internasional. Tahun ini, JFW menggandeng Australian Embassy Jakarta, Institut Francais Indonesia (IFI), Korea Content Creative Agency (KOCCA) dan Korea Foundation for International Culture Exchange (KOIFICE) dari Korea Selatan.JFW juga konsisten menjalin relasi bersama Istituto Marangoni dalam penganugerahan beasiswa kursus mode bagi para pemenang kompetisi Lomba Perancang Mode Menswear dan Lomba Perancang Aksesori serta Fashion Force Awards kategori Ready to Wear & Accessories.Selain itu, untuk menyambut JFW yang memasuki tahun ke-16 ini, sebuah webseries bertajuk 'JFW 2023 Icons - The Journey' akan hadir di kanal YouTube JFW. Dalam serial web tersebut, tampil 16 model terbaik hasil kurasi Panca Makmun, top model Tanah Air Kelly Tandiono, dan Direktur Kreatif JFW Andandika Surasetja. Dua model terbaik akan terpilih sebagai JFW Icons dan mendapat kesempatan muncul di setiap kampanye resmi JFW 2023.Program lain yang akan hadir di JFW 2023 ini adalah fitur See Now Buy Now yaitu pengunjung bisa langsung membeli koleksi yang baru ditampilkan lewat Fashionlink di PIM III dan Lazada.