Bangga, Brand Fashion Lokal Erigo akan Tampil di New York Fashion Week

(Berawal dari apartemen kecil di Depok, brand fashion produk lokal Erigo kini berhasil tampil dalam ajang fashion tingkat dunia. Foto: Dok. Erigo)

(Erigo didirikan pada tahun 2011 dan memperkenalkan koleksi pertama yang dimulai dengan batik/ikat. Dan seiring perkembangannya mengubah strategi produk menjadi casual. Foto: Dok. Erigo)

(TIN)

Siapa yang tak kenal pagelaran mode ternama yaitu New York Fashion Week . Sebuah ajang bergengsi dalam dunia fashion dan merupakan salah satu dari empat besar pekan mode yang diselenggarakan di seluruh dunia. Banyak pencinta fashion dunia akan melirik ke sana.Dan yang membanggakan adalah salah satu brand anak lokal yaitu Erigo akan ikut dalam ajang top level dalam fashion tingkat dunia ini. Bertajuk ‘Erigo X Shopee NYFW 2022’, Erigo bersama Shopee siap tampil di New York Fashion Week bulan depan.Muhammad Sadad, CEO dan Founder Erigo mengatakan, “Erigo X merupakan brand yang menyajikan tren terkini seperti pakaian daily, active dan formal wear yang mengadaptasi elemen gender neutral. Dibalut dengan desain yang high fashion dengan material yang sustain dan Erigo X ini adalah sebuah koleksi affordable fashion."Koleksi perdana dari lini Erigo X ini diluncurkan pada hari ini secara daring dan juga disiarkan dalam platform media sosial Instagramnya dalam bentuk capsule collection yang terdiri dari 16 look.Ini untuk memberikan gambaran kepada masyarakat luas untuk menggambarkan DNA dari Erigo X. Koleksi capsule ini terdiri dari warna-warna abadi berjiwa muda yang akan berkembang menjadi sebuah koleksi yang mengangkat tren fashion dunia.Pada New York Fashion Week the Show Spring/Summer 2022, Erigo X akan meluncurkan koleksi runway perdananya yang bertemakan fashion meets function, dengan elemen warna palet neonic seperti orange tiger, black beauty, lemon chrome, teal blue, raspberry, dan lime green yang pastinya tidak biasa."Kami sangat berharap busana yang diluncurkan bisa dipakai oleh semua kalangan, ras, gender, dan berbagai macam bentuk tubuh," kata Muhammad Sadad."Erigo berkolaborasi bersama Shopee untuk mengajak para pengguna dan masyarakat Indonesia ikut mendukung prestasi internasional Erigo sebagai anak bangsa melalui tayangan di Shopee Live, peluncuran eksklusif koleksi terbaru Erigo, dan promo menarik untuk berbagai produk Erigo hanya di Shopee.""Untuk meramaikan New York Fashion Week the Show Spring/Summer 2022, Erigo juga berkolaborasi dengan beberapa selebritas dan influencer Indonesia seperti Gading Martin, Luna Maya, Enzy Storia, Febby Rastanty, Denny Sumargo, Alika Islamadina, Uus, Arief Muhammad, Ayla Dimitri, dan Den Dimas, untuk memperkenalkan produk lokal buatan Indonesia yang dapat bersaing dengan pangsa pasar fashion global," papar Muhammad Sadad.Handhika Jahja, Direktur Shopee Indonesia mengatakan, “Shopee bangga dapat melihat produk lokal tampil di panggung dunia. Kami berharap ini menjadi rekam jejak yang baik dan bisa diikuti lebih banyak UMKM lokal lainnya.""Keberhasilan Erigo menginspirasi kami untuk terus mendukung lebih banyak banyak UMKM lokal untuk bisa mengglobal, salah satunya dengan Program Ekspor Shopee yang telah berhasil membawa lebih dari 180.000 UMKM lokal ke pasar Internasional," ungkap Handhika Jahja."Shopee memiliki misi untuk menyediakan ekosistem yang tepat guna membantu UMKM naik kelas melalui pelatihan, pendanaan dan program ekspor. Kami juga mengajak masyarakat Indonesia untuk menunjukkan dukungannya bagi Erigo melalui kanal Shopee Live.”“Visi kita cukup besar, dimana Erigo tidak akan berhenti untuk berkarya hingga merambah ke pasar global demi membanggakan nama Indonesia,” tutup Muhammad Sadad.