Sambut Hari Raya, Kami. Luncurkan Koleksi Busana Bertajuk Friendship Trilogy

(Istafiana Candarini, Titi Kamal, Afina Candarini, dan Nadya Karina dalam acara Press Conference Raya 2022 Kami. Friendship Trilogy. Foto: Dok. Kami)

Lebih dari 13 tahun Kami. hadir sebagai salah satu pioneer brand modest fashion di Indonesia. Dalam menyambut Ramadan dan hari Raya 2022, Kami. menghadirkan dua koleksi busana yang dikemas dalam bentuk virtual fashion show , dan cerita pendek tentang persahabatan yang bertajuk Kami. Friendship Trilogy.Seperti biasa, Kami. selalu menghadirkan koleksi-koleksi yang berkualitas serta peduli dengan kebutuhan, harapan, dan permintaan dari setiap pelanggannya. Hal tersebut menjadi nilai-nilai yang selalu diusung oleh Kami.Istafiana Candarini atau akrab dipanggil Irin, sebagai CEO dari Kami., mengatakan persahabatan antara dirinya, Afina Candarini, dan Nadya Karina adalah salah satu nilai yang membentuk Kami. hingga jadi besar seperti saat ini."Bagi Kami., makna persahabatan tidak hanya terbatas pada hubungan kasih sayang diantara dua orang, namun kami percaya persahabatan bisa dalam berbagai bentuk yaitu keluarga, pasangan, saudara, teman kerja, bahkan diri kita sendiri. Kami. mengajak semua orang untuk memaknai arti persahabatan dengan lebih luas. Tahun ini, Kami. menggandeng Titi Kamal dan Mega Iskanti untuk memaknai arti persahabatan dari berbagai sisi,” jelas Irin saat ditemui pada acara Press Conference Raya 2022 Kami. Friendship Trilogy di Hotel Fairmont Jakarta, Jumat, 25 Maret 2022.Friendship Trilogy dibagi menjadi tiga rangkaian. Pertama adalah Chapter 1: The Story of Us yang disampaikan melalui virtual fashion show. Irin menjelaskan, Kami. Virtual Fashion Show ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dari ketiga founders serta menekankan peran dari ketiganya yang memiliki karakter yang berbeda namun saling melengkapi.Sementara Chapter 2: A Lifetime Adventure, Kami. berkolaborasi dengan Titi Kamal dengan meluncurkan koleksi Adanna. Terinpirasi dari hubungan persahabatan Titi dan suami Christian Sugiono sebagai partner hidup yang membuktikan bahwa persahabatan adalah perjalanan dengan pasangan yang setia menemani dalam keadaan apapun. Konsep persahabatan yang diwujudkan dalam dalam koleksi Adanna ini mengambil inspirasi tekstil tradisional Afrika yang menekankan nilai-nilai apresiasi, berani, dan modern.Sedangkan, pada Chapter 3: A Place Called Home, Kami. berkolaborasi dengan Mega Iskanti dan keluarganya. "“Berbeda dengan kolaborasi Titi Kamal, bagi Mega Iskanti arti persahabatan dilambangkan melalui kehangatannya dengan keluarga. Keluarga adalah rumah dan bukti nyata sebuah persahabatan yang selalu hadir ketika dibutuhkan kapan pun dan dalam kondisi apa pun. Kolaborasi Kami. dan Mega Iskanti dituangkan melalui koleksi Caelia,” kata Irin.Koleksi ini dituangkan dalam warna-warna pastel, feminin, anggun, elegan, dengan cutting yang beragam, namun tetap minimalis. Dari ketiga rangkaian campaign Kami. Raya Collection 2022, Irin berharap arti luas tentang persahabatan ini dapat tersampaikan dengan baik.“Di momen Raya ini, Kami. ingin mengajak #KamiPeople dan masyarakat untuk merayakan #FriendshipAlaKami, baik dengan teman, pasangan hidup, keluarga maupun diri sendiri," pungkas Irin.