PPKM Darurat, Central Park dan Neo Soho Hadirkan Layanan Delivery Service

(Para pengunjung dapat menikmati hidangan dari tenant-tenant F&B yang berpartisipasi langsung di dalam mobil masing-masing. Foto: Dok. Central Park dan Neo Soho Mall)

Drive-In Dinner

Pick Up Point (Drive Thru)

(ROS)

Jakarta: Central Park dan Neo Soho Mall menghadirkan sebuah inovasi yang menjadi solusi gaya hidup bagi masyarakat Jakarta selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyaakat (PPKM) Darurat. Kemudahan berbelanja secara offline dan memenuhi beragam kebutuhan lainnya bisa melalui digital platform dalam rangkaian Chat, Shop, Eat.Dalam program Chat, Shop, Eat ini terdapat berbagai jenis layanan, yaitu Delivery Service, Pick Up Point (Drive Thru), dan Drive-In Diners. Pelanggan dapat langsung melihat katalog atau menu tenant F&B maupun retail.Kemudian langsung menghubungi masing-masing outlet melalui Whatsapp untuk berbelanja dari rumah dengan pilihan lebih dari 150 tenant di Central Park dan Neo Soho Mall."Cukup dengan mengakses WebApps didan servis Personal Shopper, customer bisa memilih berbagai layanan dalam program Chat, Shop, Eat. Pelanggan dapat langsung mengontak tenant pemesanan dan pesan layan antar," ujar Asst. Marcomm & Relation General Manager Central Park dan Neo Soho Mall Silviyanti Dwi Aryati, dikutip keterangan tertulis, Senin, 12 Juli 2021.Silviyanti juga menjelaskan, seluruh area Central Park dan Neo Soho Mall lebih memperketat menerapkan protokol keamanan dan kesehatan saat ini.Penjagaan dimulai dari setiap fasilitas yang selalu dibersihkan dengan sterilizer setiap habis pemakaian, penyediaan hand sanitizer, pengecekan suhu, aturan jaga jarak, aturan pembatasan customer, dan sterilisasi area.Central Park dan Neo Soho Mall mengadakan rangkaian acara kuliner yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pengunjung setiap tahun. Pada masa pandemi ini, Central Park dan Neo Soho Mall tetap mengadakan program tersebut dengan cara yang berbeda.Para pengunjung dapat menikmati hidangan dari tenant-tenant F&B yang berpartisipasi langsung di dalam mobil masing-masing. Program ini tentu dibuat sebagai solusi yang ingin menyantap berbagai pilihan menu f&b yang masih fresh from the oven.Selain makan dengan aman, biaya parkir pun digratiskan bagi para pengunjung yang mengikuti Drive-In Diners. Cukup dengan mengunjungi WebApps Chat, Shop, Eat () atau dengan mudah scan QR code yang ada di area Drive-In Diners.Para pengunjung dapat menghubungi restorannya langsung untuk memilih, memesan, dan membayar. Setelahnya customer dapat menunggu di area Drive-In Diners di Laguna Lobby untuk Central Park dan di Sky Lobby untuk Neo Soho.Selain makanan dan minuman, berbagai macam barang-barang dapat dipesan oleh Central Park dan Neo Soho Lovers pada program ini. Hal ini sebagai bentuk berbelanja kebutuhan yang lebih aman dan cukup menunggu dengan nyaman di dalam kendaraan masing-masing.Berbagai macam pilihan tenant yang berpartisipasi dapat dilihat langsung hanya dengan scan QR code atau mengunjungi link. Setelahnya para customer hanya tinggal memesan makanan atau barang yang diinginkan.Cukup menghubungi nomor masing-masing tenant yang tertera dan melakukan pembayaran. Untuk pengambilan barang ataupun f&b yang dipesan, para customer dapat mengunjungi Laguna Lobby untuk tenant Central Park dan di Sky Lobby untuk tenant Neo Soho.Yang menarik dari program ini, saat menunggu personal shopper membawakan belanjaan tersebut, para pelanggan mendapatkan parkir gratis hanya dengan menunjukkan struk pembelanjaannya.