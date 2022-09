Lebih Dalam Mengenal Kebudayaan Korea di Annyeong Chukje 2022 Korean Festival

(FIR)

Demam Korea telah berlangsung di Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang. Kamu pasti menjadi salah satu penggemar hiburan dari Negeri Gingseng tersebut.Sebut saja K-Pop, drama, perawatan kecantikan, hingga kulinernya telah merasuki dan bahkan diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Lebih jauh, budaya Korea seharusnya juga bisa kamu dalami, selagi digelarnya Annyeong Chukje 2022 Korean Festival di Lippo Mall Kemang.Dalam rangka memperingati anniversary 1 dekade, Lippo Mall Kemang menggelar festival Annyeong Chukje ini selama kurang lebih 10 hari, yaitu mulai 15 September hingga 25 September yang bertempat di Main Atrium lantai ground. Di sini, kamu akan lebih banyak mengenal budaya Korea."Acara ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik bagi masyarakat terkait kebudayaan Korea, bahwa Korea tidak hanya tentang K-Pop Music dan Drama Korea yang saat ini menjadi hiburan yang cukup menjadi tren di masyarakat, namun dalam kegiatan ini, pengunjung dapat menikmati kebudayaan korea yang dikemas dengan cara yang menarik," ujar Dimas Aditya Kusuma, sebagai Mall Director Lippo Mall Kemang.Dengan alasan ini pula, kata Dimas, festival Korea dijadikan kegiatan dalam rangka anniversary Lippo Mall Kemang yang ke-10. Ia beralasan, culture korea itu sendiri banyak dinamika dan value yang sangat baik dan bisa dipelajari untuk meningkatkan kebudayaan kita di Indonesia.Selama 10 hari tersebut, ada berbagai rangkaian kegiatan menarik seperti Exhibition yang akan memperkenalkan kebudayaan Korea, di antaranya Korean Traditional Music, Buchaechum, Fan Dance, dan Five Drums Dance.Yang tidak kalah menarik adalah Food and Fashion Festival yang akan menampilkan lebih dari 30 tenant Korean Food & Fashion antara lain topokki, ramyun, chong fan, Korean Fried Chicken dan masih banyak lagi yang berpartisipasi untuk meramaikan kegiatan ini.K-Pop Cover Dance juga akan tampil pada tanggal 15 September 2022 pukul 13.30 WIB dan 18 September 2022 pada pukul 17.00 WIB. Korean Festival Annyeong Chukje tahun ini merupakan pertama kalinya diselenggarakan di Lippo Mall Kemang di tahun 2022.Festival Korea saat ini sedang menjadi tren di masyarakat mulai dari music, film, style hingga makanan oleh karenanya pada setiap penyelenggaraan kegiatan selalu mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat khususnya kaum muda."Tentunya dalam event ini kami bekerjasama dengan berbagai pihak yang berasal dari Korea seperti dengan Korean Cultural Indonesia, Korea Tourism Indonesia, dan Korea Creative Content Agency. Semua itu agar dapat memberikan informasi-informasi yang dapat kita gali yang kami harapkan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menghargai budaya sebagai idenditas bangsa," terang Dimas.Lippo Mall Kemang sendiri juga telah memiliki lebih dari 4 tenant yang menyajikan makanan Korea, di antaranya adalah Chermes Chicken, Cup Bob, Xin Xin Corn Dog, Dookki, Magal, dan Red Dog."Kami juga berharap kegiatan ini menjadi kegiatan yang dapat mendongkrak jumlah kunjungan ke mal dan juga untuk meningkatkan serta mendorong perekomonian Nasional khususnya di industri retail yang terdampak pandemi," pungkas Dimas.