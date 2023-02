Visit Beautiful West Sumatera 2023, Menparekraf Optimis Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

(FIR)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi program "Visit Beautiful West Sumatra 2023”. Menparekraf menilai, program ini potensial meningkatkan kunjungan wisatawan ke provinsi yang dikenal dengan keindahan alam juga budaya."Saya mengapresiasi Provinsi Sumatera Barat yang terus bergerak dan berinovasi dalam memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui ‘Visit Beautiful West Sumatra 2023’ yang merupakan tahun kunjungan wisata Sumatera Barat serta mendukung Gerakan berwisata #DiIndonesiaAja," ujar Menparekraf Sandiaga Uno dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno", Senin, 30 Januari 2023."Visit Beautiful West Sumatra 2023" digagas oleh Wahyu Purnama dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat bersama dengan Pemprov Sumatra Barat dan pegiat pariwisata.Program ini merupakan aktivasi pascapendemi dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan mendorong nilai ekonomi serta membuka lapangan kerja pada semua sektor pariwisata yang ada. Ada tiga daya tarik utama wisatawan datang ke Sumatra Barat. Yakni ‘Budaya Nan Khas’, ‘Makanan Nan Lamak dan Lamak Bana’, serta ‘Alam Nan Indah’.Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, mengatakan, tahun kunjungan pariwisata Sumatera Barat ini dihadirkan untuk mendorong kinerja sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Sumatera Barat yang terus tumbuh."Kami prediksi pariwisata kita akan naik di tahun 2023. Atas dasar itulah kita menggagas ide Visit Beautiful West Sumatra 2023. Kita sebelumnya fokus di turis domestik, kita punya 8,2 juta wisatawan yang ketika Covid-19 hilang setengahnya. Nah, tujuan kami setidaknya kami ingin mengembalikan setengahnya lagi di tahun 2023 ini," kata Audy.Akan ada 85 acara yang akan berlangsung sepanjang 2023 di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, seperti Tour de Singkarak, Festival Saribu Rumah Gadang, Pacu Itiak, Pacu Jawi, Tabuik, dan masih banyak lagi."Selamat dan sukses untuk program aktivasi ‘Visit Beautiful West Sumatra’ tahun ini. Kami berharap gerakan ini dapat menebar harapan dan semangat kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia," pungkas Sandiaga.