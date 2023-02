Ada Pesan 'Bangga Berwisata di Indonesia' dalam Astindo Travel Fair 2023

(FIR)

Seiring meredanya pandemi covid-19 dan dibukanya border di beberapa negara, Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) kembali menggelar Travel Fair 2023. Salah satu festival pariwisata terbesar ini bakal digelar pada 23 – 26 Februari di ICE-BSD Tangerang, Surabaya, Medan, dan Bali.Menurut Ketua Astindo, Pauline Suharno, menggelar Travel Fair untuk yang ke-13 kalinya ini bukanlah hal yang mudah. Terlebih industri pariwisata sempat mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19 selama dua tahun."Namun berkat konsistensi dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat, serta dukungan dari stakeholder pariwisata termasuk mitra perbankan dan asuransi, Astindo Travel Fair mampu mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu travel fair yang terbesar dan terlengkap di Indonesia," ujar Pauline.Sebagai ajang pameran wisata terbesar di Indonesia yang telah memasuki tahun penyelenggaraan yang ke-13, Pauline berharap Astindo Travel Fair dapat mengukuhkan perannya sebagai ajang pameran wisata yang dapat memberikan referensi terbaik bagi masyarakat Indonesia. Baik merencanakan perjalanan wisatanya di domestik maupun internasional."Kami berharap ajang ini mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku industri pariwisata dan semakin banyak menampilkan destinasi wisata mancanegara dan domestik serta mendukung kemajuan industri pariwisata di Indonesia karena Indonesia memiliki potensi destinasi pariwisata dan wisatawan besar," tambah Pauline.Sementara itu, Ketua Panitia Astindo Travel Fair 2023, Anton Sumarli menargetkan sebanyak 18 ribu pengunjung dengan estimasi transaksi penjualan (estimated sales volume) sekitar Rp80 Milyar selama empat hari penyelenggaraan."Target itu kami melihatnya dari situasi bisnis industri pariwisata yang pada saat ini belum kembali pada posisi pre-covid. Target nilai transaksi bisnis akan diperoleh dari penjualan tiket (ticket issued) rute internasional dan domestik serta paket-paket wisata,” papar Anton.Selama empat hari pameran, sejumlah maskapai internasional dan domestik akan menawarkan diskon spesial untuk harga tiket selama berlangsungnya AstindoTravel Fair 2023. Tercatat ada 19 supporting airlines yang akan meramaikan Astindo Travel Fair 2023, yaitu All Nippon Airways, Asiana Airlines, Cathay Pacific, China Airlines, Citilink, Emirates Airlines, Etihad Airways, EVA Air, Garuda Indonesia, Malaysia Airlines dan masih banyak lagi.Dalam pameran ini, sejumlah Badan promosi pariwisata (NTO) domestik dan mancanegara untuk mempromosikan dan memberikan informasi terbaru tentang destinasi pariwisatanya kepada seluruh pengunjung Astindo Travel Fair. Diantaranya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dubai Department of Economy and Tourism, Hong Kong Tourism Board, Japan National Tourism Organization, Korea Tourism, Sarawak Tourism Board, Taiwan Tourism Bureau, Tourism Authority of Thailand, dan Tourism Malaysia.Turut mendukung pameran ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong pengunjung Astindo Travel Fair berwisata di Indonesia melalui kampanyenya: Bangga Berwisata di Indonesia Aja, serta memberikan Booth secara gratis kepada travel agent dari luar Jakarta untuk melakukan promosi paket-paket wisata domestik di Astindo Travel Fair 2023.