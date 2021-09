Rayakan 12 Tahun Berdiri, Central Park Mall Gelar Program Belanja Rise Up

Merayakan 12 tahun berdirinya Central Park Mall dan usia kelima Neo Soho Mall, digelar program belanja bertajuk Rise pada 8-26 September 2021 (Foto:Dok)

Jakarta: Merayakan 12 tahun berdirinya Central Park Mall dan usia kelima Neo Soho Mall, digelar program belanja bertajuk Rise pada 8-26 September 2021.



Tema "Rise Up" dipilih dengan harapan tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik untuk bangkit dari pandemi dan kembali seperti sedia kala.



Dijelaskan oleh Asst. Marcomm & Relations General Manager Silviyanti Dwi Aryati, Rise Up merupakan program belanja dan memperbanyak aktivitas di sosial media dengan inovasi yang beragam.



"Momen anniversary Central Park dan Neo Soho Mall tahun ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Fokus kami akan menawarkan berbagai program belanja dan memperbanyak aktivitas di sosial media tetapi tetap dengan inovasi yang beragam. Tentu saja hal ini bertujuan agar para pengunjung setia Central Park dan Neo Soho Mall tetap bisa berbelanja tenang, nyaman, dan aman,” ucap Asst. Marcomm & Relations General Manager Silviyanti Dwi Aryati.



Beragam produk, voucher, dan penawaran menarik dipersiapkan pada program Rise Up, sebagai berikut.

12 Anniversary Raffle (8 - 26 September 2021)

Membuka awal rangkaian Rise Up, program 12 Anniversary Raffle memberikan kesempatan kepada para pengunjung setia yang berbelanja di tenant-tenant Central Park dan Neo Soho Mall untuk mendapatkan produk dan voucher dengan harga spesial.



Cukup dengan berbelanja minimum Rp500 ribu, para pengunjung dapat menukarkan struk dengan kupon untuk menebus beragam produk dan voucher pilihan, yaitu 1 Unit Adele Jewellery (Pendant) dari harga semula Rp22,8 juta bisa didapatkan hanya dengan Rp5.799.000; 1 Unit Samsung Galaxy S21 semula seharga Rp13.999.000 menjadi Rp3.499.000; 6 Unit 3d2n Stay At Sofitel Nusa Dua Resort dari harga Rp10 juta menjadi Rp999 ribu; 1 Unit Air Purifier AC0820/20 semula Rp2.299.000 menjadi Rp579 ribu, 1 Unit Mesin Kopi Ventura XS200 dan Kopi Excelso Box yang berharga normal Rp2.050.000 menjadi Rp509 ribu.



Ada juga Central Park Voucher dari Rp2 juta menjadi Rp499 ribu. Neo Soho Voucher seharga Rp2 juga bisa didapatkan hanya seharga Rp499 ribu. Pengunjung setia yang beruntung nantinya akan diumumkan di media sosial @centralparkmall dan @neosohomall pada 1 Oktober 2021.

12K Treats (8 dan 9 September 2021)

Ulang tahun identik dengan makan bersama orang tersayang. Pada perayaan ulang tahun Central Park yang ke-12, beragam makanan dan minuman manis di tenant Central Park dan Neo Soho Mall yang bisa didapatkan hanya dengan harga Rp12 ribu, mulai pukul 12.00 WIB untuk 20 orang di masing-masing tenant. Pada 8 dan 9 September 2021 yang bertepatan dengan Anniversary Central Park dan Neo Soho Mall, penawaran ini ada di tenant Auntie Anne’s, Boost Juice Bar, Kokumi, Lukumades, Ben Gong’s Tea, Kkuildak, Super Furry, Wooyoo dan lainnya.

Brand Day (18 - 19 September 2021)

Program belanja berbeda lainnya yang dihadirkan oleh Central Park dan Neo Soho Mall untuk para pengunjung setia yang mengikuti akun Instagram @centralparkmall dan @neosohomall. Selama dua hari akan ada live Instagram @centralparkmall dan @neosohomall di delapan tenant yang berpartisipasi, yaitu iBox, Planet Sport, By Lizzie Para, Samsung, Hoops, Uniqlo, Informa hingga Sogo.



Lima viewers live IG yang beruntung berkesempatan membawa pulang voucher berbelanja hingga Rp500 ribu. Voucher dapat digunakan di seluruh tenant Central Park dan Neo Soho Mall dengan mengikuti dan menjawab pertanyaan selama live IG tersebut berlangsung.

QR Code Surprize (9 -19 September 2021)

Anda dapat mencoba peruntungan dengan mengikuti giveaway QR Code Surprize pada 9-19 September 2021. Tersedia ratusan hadiah untuk para pengunjung dengan mekanisme para pengunjung yang sudah berbelanja minimal Rp500 ribu berkesempatan untuk scan barcode di dekorasi Miwa Pattern yang berlokasi di Laguna Atrium, Central Park Mall.

(ROS)