Rekomendasi Liburan untuk Kamu yang Mau Double Date

Bagi kamu yang telah memiliki pasangan, waktu berlibur berdua merupakan momen yang ditunggu-tunggu. Namun yang tak kalah seru dan menyenangkan, liburan double date bersama pasangan dan sahabat juga akan membawa banyak pengalaman yang tak terlupakan.Bayangkan saja senangnya melepas penat dengan orang terdekat. Apalagi sambil menikmati suasana baru dan menyaksikan pesona alam yang memukau. Gaery Undarsa, Co-Founder dan Chief Marketing Officer, tiket.com, mengatakan liburan tak hanya menjadi cara untuk rehat sejenak dari aktivitas yang padat, namun juga cara untuk mempererat kembali hubungan dan menciptakan lebih banyak lagi memori indah dengan orang tersayang."tiket.com selalu berkomitmen untuk membantu sobat tiket dimanapun dan kapanpun dalam mewujudkan rencana liburannya. Dengan adanya 10.10 HOLIDEALS ini, kami berharap dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan bepergian dengan harga terjangkau, termasuk untuk tiket pesawat domestik dan internasional, hotel murah, villa terdekat, serta aktivitas wisata terpopuler," ucap Gaery.Melansir tiket.com, berikut rekomendasi liburan double date:Siapa yang tak kenal dengan destinasi yang satu ini? Terkenal dengan keindahan alamnya, Bali menawarkan suasana yang tenang dengan berbagai pilihan aktivitas wisata dan hotel terbaik.Rileksasikan tubuh dan pikiran dengan mengunjungi Taman Air Spa yang meraih The Best Stand Alone Spa Award 2016 dari Kementerian Pariwisata Indonesia untuk pengalaman spa terbaik mulai dari Rp176 ribu.Kamu juga dapat menikmati wisata edukasi di Taman Safari Bali dan berinteraksi dengan alam lewat ATV dan Rafting by Bali Best Adventure yang akan membawa pengalaman seru menjelajahi Sungai Ayung dengan pesona sawah, hutan, hingga air terjun, serta tak lupa mengendarai motor ATV bersama pemandu profesional mulai dari Rp605 ribu per orang.Untuk semakin menambah kenyamanan dan mempermudah perjalanan selama liburan, jangan lupa gunakan jasa rental mobil yang harganya terjangkau dengan potongan hingga Rp110 ribu.Bosan dengan hiruk-pikuk perkotaan? Banyuwangi yang terletak di ujung timur Jawa Timur ini merupakan salah satu tempat wisata dengan panorama alam yang juga tak kalah cantiknya dengan Bali.Mulai dari pantai dengan hamparan pasir yang menawan, hingga Taman Nasional Baluran yang eksotis, sobat tiket dapat bersantai, menyaksikan pemandangan indah sambil menghabiskan waktu bersama pasangan dan sahabat.Jika ingin mengunjungi negara tetangga untuk berlibur, tak perlu jauh-jauh karena Singapurabisa menjadi pilihan yang tepat. Jelajahi taman yang indah bersama pasangan dan sahabatdengan datang ke National Orchid Garden yang berlokasi di dalam Singapore Botanic Gardens, salah satu Warisan Dunia dari UNESCO yang terkenal.Dengan koleksi tanaman anggrek yang beragam, kecantikan bunga berwarna-warni, serta udara yang segar, kamu bisa merasakan ketenangan alam dengan harga tiket mulai dari Rp107 ribu ribu perorang.Manfaatkan juga promo tiket penerbangan Surabaya ke Singapura mulai dari Rp600 ribu, serta hotel di Singapura dengan pengalaman menginap terbaik di Orchard yang merupakan salah satu kawasan utama wisata Singapura dengan harga mulai dari Rp2,6 juta untuk hotel bintang 4 dan mulai dari Rp2,9 juta untuk hotel bintang 5.