Berawal dari Pinjam Tanah 3 M², Mangli Sky View Tercipta

Jadi obyek wisata terluas di Mangli?

Petunjuk arah ini menjadi ikon Mangli Sky View. Foto: A. Firdaus/Medcom

Mie Instan ditemani tempe goreng dan teh manis menjadi sarapan sempurna di Mangli Sky View. Foto: A. Firdaus/Medcom

Jika tak menginap, kamu bisa kok sekadar sarapan atau ngopi berlatar Gunung Sumbing di Mangli ini. Foto: A. Firdaus/Medcom

Bisa ngapain aja di Mangli Sky View?

Dijamin enggak bosen. Memetik sayuran menjadi salah satu aktivitas di Mangli Sky View. Foto: A. Firdaus/Medcom

Jika kamu doyan camping, di sini menyediakan tenda juga lho. A. Firdaus/Medcom

Kamu yang suka kenyamanan, Mangli Sky View punya beberapa tipe kamar. Foto: A. Firdaus/Medcom

Selain Silancur Highland , Mangli Sky View menjadi salah satu spot menarik untuk menyaksikan sunrise. Masih di satu desa yang sama, Mangli Sky View memiliki beberapa aktivitas menyenangkan dan penginapan yang nyaman.Saat Medcom berkunjung ke Mangli Sky View dalam memenuhi undangan Parador Hotel & Resort melalui unit bisnisnya, Atria Magelang , area ini dijadikan tempat sarapan yang sempurna. Sebab, menikmati mie instan dengan pemandangan alam dan matahari tanpa terhalang apa pun.Belum lagi hamparan perkebunan sayur dengan berlatar puncak Gunung Sumbing yang lokasinya hanya beberapa beberapa km, menambah kesempurnaan sarapan. Yang menjadi nilai plus jika berada di sini, kamu akan menikmati oksigen mewah, karena tak ada yang namanya polusi di sini. Belum lagi suara burung-burung yang memang jarang kamu dengar seperti di kota atau desa.Pada kesempatan langka ini, Medcom mencoba mengulas cerita berdirinya Mangli Sky View. Dan ternyata, obyek wisata ini atas inisiatif Prasetyo yang juga sebagai pemilik, mengajak pemuda di desa ini ikut serta membangun Mangli Sky View."Mulai 2017 saya merintis, meminjam tanah 3 meter persegi. Sekarang sudah 2000 meter. Tetapi bisa dibilang, Mangli adalah wisata terluas, karena mau jalan-jalan sampai puncak gunung pun silakan. Istilahnya pengunjung bisa puas jalan-jalan sampai ke puncak. Sebab Mangli menjadi obyek wisata memiliki posisi paling di atas di kawasan Mangli ini," ucap pria yang akrab disapa Pras itu.Dalam perjalanan membuka obyek wisata minat khusus ini, Pras mengaku sempat jatuh bangun. Pada suatu saat, ia harus menjalani operasi, dan membuat Mangli tutup sementara dari 2019 hingga 2020. Baru pada 2021 Mangli kembali buka."Jadi saat pandemi melanda, beberapa obyek wisata pada tutup. Kami tetap buka, karena bersifat wisata yang terbuka," ujar Pras.Lambat laun, Mangli menjadi destinasi favorit banyak orang. Tak ayal, Pras merangkul para pemuda sekitar demi bisa memberikan layanan terbaik dan juga fasilitas menarik.Tak hanya fasilitas, media sosial seperti Instagram pun menjadi alat pemasaran Pras demi menggaet lebih banyak pengunjung datang ke sini dengan menghadirkan postingan gambar pemandangan di Mangli.Para pemuda sekitar yang punya keahlian bertani, diajak Pras untuk bisa menghadirkan pertanian atau perkebunan demi mempercantik Mangli Sky View. Seperti kita tahu, keunggulan kamu datang ke Mangli adalah bisa menanam sayuran dan memetiknya, hingga dapat kamu santap sebagai pelengkap sarapan mie instan di lereng Gunung Sumbing.Mangli Sky View berada di ketinggian 1570 Mdpl. Selain tempat sarapan yang sempurna, kamu juga bisa bermalam di sini lho. Sebab ada beberapa tipe penginapan di sini dengan harga dan fasilitas yang bervariasi. Mulai dari menggunakan tenda, atau kamar dengan berbagai tipe ada di sini. Kamu bisa mengeceknya di bawah artikel ini ya sobat Medcom.Selain itu, yang tak didapatkan di tempat lain, di Mangli Sky View pengunjung bisa mendengar suara ayam hutan, atau burung-burung yang memang habitatnya dekat dengan lereng Gunung Sumbing. Sungguh sangat mewah bukan menikmati alam wisata ini."Dari beberapa para fotografer burung yang datang kemari, saya mendapat nasehat banyak agar bisa melestarikan burung yang ada di sini, karena ke depan yang akan mahal itu suara burung. Untuk itu kami miminta dinas pariwisata, Pemda setempat, tolong dibikinkan Perda atau Perdes untuk melindungi satwa ini," terang Prasetyo.Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan Mangli Sky View ini dilengkapi dengan agrowisata atau wisata pertanian. Jadi nantinya, pengunjung juga bisa melakukan beberapa aktivitas di siang hari seperti mencangkul, menanam, dan memetik sayuran pada siang hari."Pada malam harinya, pengunjung bisa menikmati cahaya lampu dari kota Magelang. Dan pada pagi harinya, bisa melihat sunrise atau ada juga kami menyediakan pendakian ke puncak Gunung Sumbing," ucap Prasetyo."Kami juga menyediakan paket untuk sekeluarga yang ingin bermalam, hari pertama nyangkul, nanti hari ketiga nanam, dan 7 hari kemudian panen sayurannya sendiri. Jadi ada sebuah cerita ketika berkunjung di tempat ini," sambungnya.Menurut Prasetyo, kelebihan dari Mangli Sky View ini adalah lereng Gunung Sumbing yang menghadap ke timur, misal ada kendala tidak sampai puncak, pengunjung tetap dapat sunrise. Berbeda dengan wisata yang berada di Barat, harus sampai puncak dulu baru dapat sunrise.Tak berhenti di situ, Prasetyo menjamin para pengunjung tak miskin sinyal dan enggak bakal dihantui kesan menyeramkan jika menginap di sini, karena Mangli Sky View sudah difasilitasi wi-fi dan penerangan cahaya saat malam."Soal listrik, kami punya tiga sumber daya, yaitu mulai dari listrik, genset, hingga solar energy," pungkas Prasetyo.Paket Ceria Rp180 ribu- 4 tiket camping 1 tenda, 3 matras, 4 sleeping bag- Fasilitas: listrik, mushola, kamar mandi, air bersih, warungPaket Ceria Rp300 ribu:- 4 Tiket camping 1 tenda, 1 kasur, selimut, bantal- Fasilitas: listrik, mushola, kamar mandi, air bersih, warungPondok Wisata A Rp250 ribu:- 1 Pondok Wisata, 1 kasur, selimut, bantal, listik, HTM bermalam- Fasilitas: Listrik, mushola, kamar mandi, air bersih, warungPondok Wisata B Rp350 ribu:- 1 pondok wisata, 1 kasur, selimut, bantal, 4 htm bermalam- Fasilitas: Listrik, mushola, kamar mandi, air bersih, warung, voucher wifiPondok Wisata C Rp350 ribu:- 1 pondok wisata, 1 kasur, selimut, bantal, listrik, htm bermalam.- Fasilitas: Listrik, mushola, kamar mandi, air bersih, warung, voucher wifiKeterangan:-Check In pukul 15.00 WIB-Check Out pukul 12.00 WIBArea Hutan/Sawah, MangliKaliangkrik, Magelang, Jawa BaratWA : 081809345888 - 08812887322E-mail : Mangliskyview@gmail.comIG: @mangliskyview