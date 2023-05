Silancur Highland, Perkebunan yang Disulap jadi Spot Pemburu Sunrise

Perkebunan yang sempat diinjak-injak fotografer dan selebgram

Jarwo, Pemilik Silancur Highland. (Foto: A. Firdaus/Medcom)

Ada apa saja di Silancur Highland?

Bagaimana menuju ke Silancur Highland?

(FIR)

Bagi kamu yang punya rencana liburan mengunjungi wisata alam, Kabupaten Magelang menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan liburan sekolah bersama keluarga. Berada di wilayah pegunungan atau dataran tinggi, Magelang cocok untukmu yang ingin menikmati wisata di atas awan.Salah satu tujuan wisata di Magelang dengan panorama di atas awan adalah Silancur Highland. Destinasi wisata yang berada di Desa Mangli ini, punya spot terbaik untuk menikmati terbitnya matahari.Medcom berkesempatan mengunjungi Silancur Highland saat memenuhi undangan Parador Hotels & Resort yang bekerja sama dengan unit bisnisnya, Atria Magelang. Silancur Highland ini punya daya tarik tempat nongkrong di lereng Gunung Sumbing yang memiliki spot foto menarik.Usut punya usut, ternyata Silancur Highland awalnya hanya sebidang perkebunan. Pemilik Silancur Highland, Jarwo bercerita tentang pengalamannya membuka destinasi wisata ini."Tempat (Silancur Highland) ini saya dirikan pada 2017. Dulunya ini perkebunan sayur, setelah saya tanamin sayur kok ada fotografer dan selebgram datang, tanaman saya diinjak-injak," ujar Jarwo saat ditemui para media dari Jakarta.Bukannya kesal lantaran perkebunannya diinjak-injak oleh para pendatang, Jarwo malah punya ide kecil yang brilian dengan menjadikan tempat ia berkebun tersebut disulap sebagai obyek wisata. Alhasil, para pelancong pun berbondong-bondong menyambangi 'perkebunannya'."Akhirnya saya punya ide kecil-kecilan buat wisata, eh ternyata kok sampai sekarang bisa jadi tempat wisata, alhamdulillah untuk menyambut para wisata yang datang," sambungnya.Hal itu Jarwo buktikan dengan banyaknya pengunjung yang datang ke tempatnya, baik itu hanya sekadar menyaksikan sunrise, camping, atau pun menginap di motel dan glampingnya. Jarwo mengaku setidaknya ada 82 keluarga yang datang saat weekend, dan 25 keluarga saat malam sabtu.Saat liburan Tahun Baru dan Idulfitri diakui menjadi momen terbanyak para wisatawan datang ke Silancur Highland. "Momen hari raya Idulfitri kemarin yang datang mencapai 2000 pengunjung," terang Jarwo.Silancur Highland punya area utama yang bisa kamu gunakan untuk menyeruput kopi di bawah pohon rindang sambil menikmati sunrise. Di area utama yang lebih tinggi dari area lainnya ini juga ada beberapa fasilitas lain seperti ayunan.Untuk spot foto, pengunjung punya banyak pilihan, seperti Taman Bunga dan Jembatan Awan. Kamu juga bisa foto berlatar belakang sunrise, atau pun Gunung Sumbing.Sedangkan camping ground, ada 50 tenda yang disediakan. Kamu juga boleh membawa tenda sendiri dengan hanya dipungut biaya Rp20 ribu untuk satu orang permalamnya.Silancur Highland juga punya beberapa kamar untuk menginap, baik motel maupun berbentuk glamping. Untuk motel di kisaran Rp500 ribu hingga Rp600 ribu untuk kapasitas 4 orang. Di sini, kamu akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti water heater, free wifi, kasur 2 bed, welcome drink, shower, dan towels.Sedangkan glamping ada dua tipe, yaitu tipe Sumbing yang punya tiga kamar dengan kisaran harga Rp825 ribu dan dua kamar bertipe Kerincing dengan harga Rp725 ribu. Perbedaan di kedua tipe ini adalah, tipe Sumbing punya jaring santai yang menghadap ke matahari terbit.Untuk amanities lainnya, kedua tipe ini punya water heater, free wifi, televisi, king bed, shower sarapan, towels, dan welcome drink. Sayangnya, di kedua tipe glamping ini hanya untuk kapasitas 2 orang dan apabila ada pengunjung yang membawa anak kecil akan tambah Rp100 ribu demi bisa mendapatkan extra bed dan sarapan pagi.Bagi kamu yang hanya sekadar menikmati keindahan panorama di Silancur Highland atau tidak menginap, cukup merogoh kocek untuk tiket masuk seharga Rp10 ribu per orang (Senin-Sabtu) dan Rp15 ribu per orang pada hari Minggu. Untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun, tempat ini hanya mematok harga Rp5 ribu.Berada di ketinggian 1300 Mdpl, kamu butuh berjuang untuk menikmati Sunrise di Silancur Highland. Setidaknya kamu harus berangkat dari Kota Magelang pukul 5 pagi WIB demi bisa mewujudkannya.Saat datang bersama rombongan media dari Jakarta, Medcom sudah sampai di Silancur Highland pada pukul 5 pagi WIB. Setidaknya membutuhkan waktu setengah jam berangkat dari Atria Hotel Magelang yang ada di Mangkid, atau berjarak 19 km. Tapi semua terbayar dengan panorama yang disuguhkan.Tapi jika kamu yang memang berangkat secara mandiri, bisa menghubungi pihak Silancur Highland agar bisa dijemput di titik yang telah disepakati. Kamu bisa menghubungi kontak yang ada di situs Silancurhighland.com atau di Instagram."Berada di ketinggian seperti ini harus menggunakan kendaraan yang kuat, seperti elf dan sejenisnya. Pengunjung bisa berhenti dan menitipkan mobilnya di rest area terakhir di Bandongan (14 km dari Silancur). Dari situ pengunjung bisa berkoordinasi dengan pihak Silancur Highland," terang Jarwo.Nah tertarik berwisata alam di dua spot ini, berikut harga tiket`masuk dan beberapa paket yang disediakan:- Harga tiket masuk orang dewasa Rp10 ribu, weekend Rp15 ribu.- Harga tiket masuk anak-anak di bawah 5 tahun Rp5 ribu.- Tiket camping dewasa Rp20 ribu.- Tiket camping Anak 3-6 tahun Rp10 ribu.- Tenda kapasitas 4-5 orang Rp75 ribu.- Tenda kapasitas 2-3 orang Rp60 ribu.- Sleeping bag Rp10 ribu.- Matras ukuran 1 badan Rp5 ribu.- Kompor portable + Gas Rp20 ribu.- Nesting Rp10 ribu.- Arang + tempat Rp20 ribu.- Grill pan (BBQ) Rp20 ribu.- Sewa tempat Rp10 ribu.- Jasa pasang bongkas Rp20 ribu.- Parkir Motor Inap Rp5 ribu.- Parkir mobil inap Rp15 ribu.