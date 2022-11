Terkesima dengan Aneka Doraemon di National Museum of Singapore

(Seni dalam pameran The Doraemon Exhibition Singapore 2022 ini begitu beragam dan memanjakan mata. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

Kucing besar Doraemon akhirnya 'menyapa' dengan cara uniknya. Hadir dalam soft opening bersama undangan dan para media dari berbagai negara, berupa patung putih besar, badannya diberikan warna putih untuk bisa dipaparkan warna dari lampu khas baju Doraemon.Biru, putih dengan mata besarnya serta hidungnya yang kemerahan. Terkadang matanya melirik ke kanan atau kiri, atau ke atas sungguh menggemaskan!Serasa tak percaya berdiri tegak sebesar badan manusia, lucu, imut, dan segera ingin didekap. Eit, tapi tahan dulu pencinta Doraemon ya, karena ini adalah sebuah karya seni.Aneka patung Doraemon yang berlekuk-lekuk unik pun turut ada. Dengan tambahan permainan lampu, Doraemon tampak lebih sophisticated. Itulah sebagian kecil keseruan The Doraemon Exhibition Singapore 2022 di hari ini, Rabu, 2 November 2022 di National Museum of Singapore (NMS).Sungguh karya seni yang tak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Di hadapan langsung kamu, percayalah semua ini sangat indah!Kali ini Medcom.id berkesempatan menengoknya secara langsung pada soft opening yang sekaligus merayakan debutnya di luar Jepang yang tepatnya berada di National Museum of Singapore (NMS).Pameran ini, dipersembahkan oleh LEYOUKI serta didukung NMS dan DFW Creative Pte. Ltd., akan menampilkan karya seni kontemporer yang menyajikan interpretasi ulang tentang Doraemon; pengaruh sosial dan kultural Doraemon; serta karya gambar orisinal dari kreator Doraemon, Fujiko F Fujio.DFW Creative Pte. Ltd. sendiri adalah sebuah agen pemasaran digital terpadu terkemuka yang berbasis di Singapura yang telah banyak memenangkan award, antara lain PR Awards 2014 Singapore, The Loyality & Engangement Awards 2013, Shorty Social Good Awards Finalist yang bergengsi, dan banyak lagi.Dengan mengangkat tema “Create Your Own Original Doraemon”, para seniman handal menampilkan interpretasi mereka tentang ikon ternama asal Jepang tersebut lewat lukisan, patung, grafis, fotografi, dan lain-lain.Beberapa karya gambar dan sketsa orisinal dari Fujiko F Fujio Museum juga ikut dipamerkan lewat sesi khusus yang berjudul “MANGA DORAEMON Original Drawings Exhibition”, pameran publik pertama di Asia yang menampilkan ilustrasi orisinal dari Fujiko.Seniman yang berpartisipasi dalam pameran The Doraemon Exhibition Singapore 2022 ini antara lain:Makoto AIDA, Kayo UME, Motohiko ODANI, Ryota KUWAKUBO, Tomoko KONOIKE, Akinori GOTO, Satomi KONDO, Tomoyoshi SAKAMOTO, Masaharu SATO, ShiShi YAMAZAKI, Ai SHINOHARA, Kotobuki SHIRIAGARI, Yuta NAKAZATO, Suitou Nakatsuka, Yoshitomo NARA, Yasuyuki NISHIO, Mika NINAGAWA, Miran FUKUDA, Sebastian MASUDA, Kumi MACHIDA, Takashi MURAKAMI, Yasumasa MORIMURA + Junko KOIKE, YAMAGUCHI Akira, Hidenori YAMAGUCHI + Wataru ITO, Ryuki YAMAMOTO, Rena Rena (Rena Nakajima), Nozomi WATANABE.“Ketika dunia menjalani pemulihan setelah pandemi selama dua tahun, kami gembira menghadirkan The Doraemon Exhibition untuk pertama kalinya di Singapura. Kolaborasi dengan National Museum of Singapore ini akan menampilkan kembali karakter favorit tersebut di Singapura, serta mengangkat beragam sosok Doraemon bagi pengunjung dari segala usia dan latar belakang,” ujar Yuki Imamura, Director LEYOUKI dinukil dari beragam sumber.Leyouki juga bekerja sama dengan Singapore Tourism Board untuk mempromosikan The Doraemon Exhibition Singapore 2022. Pameran ini akan digelar pukul 10 pagi hingga 7 sore setiap hari dari 5 November 2022 hingga 5 Februari 2023. Tiket dijual dengan harga SGD30 mulai 3 September 2022 di Doraemon-exhibit.sg/tickets