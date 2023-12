Hunian Modern dengan Pemandangan Kota, PARKROYAL Serviced Suites Jakarta Resmi Dibuka Awal 2024

(Two Bedroom Living room - Kitchen PARKROYAL Serviced Suites Jakarta. Foto: Dok. Istimewa)

Tren Staycation Pasca-pandemi

(TIN)

Seiring dengan antusiasme masyarakat untuk memiliki hunian modern di tengah kota, PARKROYAL Serviced Suites Jakarta dijadwalkan akan dibuka pada awal Januari 2024. Berlokasi di kompleks Thamrin Nine, suites yang penuh gaya ini menggabungkan sentuhan modern dengan ruang sosial yang akan mengubah konsep akomodasi untuk menginap jangka panjang di pusat distrik bisnis dan ritel di kota Jakarta yang dinamis.Terletak di dalam kompleks Thamrin Nine, yang juga menjadi rumah bagi salah satu menara tertinggi di Indonesia, PARKROYAL Serviced Suites Jakarta tidak hanya menawarkan tempat menginap saja. Dikelilingi gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat olahraga, gedung konser, dan masih banyak lagi, para tamu akan menemukan segala kebutuhan gaya hidup perkotaan yang lengkap di dekat tempat mereka menginap.Diketahui, PARKROYAL Serviced Suites Jakarta menawarkan konsep home away from home dengan enam kategori suite yang dirancang secara detail, menyatukan antara ruang yang luas dan kenyamanan dengan latar belakang pemandangan kota yang menakjubkan.Properti dengan 180 unit ini menawarkan berbagai pilihan suite, termasuk Studio Suites, One Bedroom, dan Two Bedroom Suites, masing-masing dilengkapi dengan dapur beserta peralatan yang lengkap dan mesin cuci.Para tamu juga dapat menikmati layanan lengkap mulai dari petugas concierge dan keamanan 24/7, layanan housekeeping harian, in-room dining, dan transportasi dari atau menuju bandara.Menurut Ed Brea, Complex General Manager of Pan Pacific Hotels Group Jakarta, keunggulan utama suites ini terletak pada lokasi strategis yang memberikan konektivitas terbaik di pusat kota Jakarta.PARKROYAL Serviced Suites Jakarta tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga hub eksklusif menuju pengalaman tak terlupakan di pusat distrik bisnis dan ritel yang dinamis. Desain suites kami yang penuh gaya memadukan sentuhan modern dengan ruang sosial, menciptakan atmosfer yang ideal untuk mengubah konsep akomodasi jangka panjang."Kami dengan bangga membawa standar baru dalam kenyamanan hidup perkotaan, di mana tamu kami dapat menikmati praktisnya tinggal di tengah kota Jakarta sambil menikmati fasilitas dan layanan berkualitas tinggi. PARKROYAL Serviced Suites Jakarta, tempat yang mewujudkan kenyamanan dalam gaya hidup perkotaan," ujar Ed Brea.Pasca-pandemi, tren staycation semakin meningkat sebagai alternatif liburan yang aman dan nyaman. Menanggapi tren ini, PARKROYAL Serviced Suites Jakarta menyediakan penawaran eksklusif selama periode pembukaan.Seperti pengalaman menginap yang santai namun mencukupi seluruh kebutuhan tamu pelancong Bisnis, maupun liburan bersama keluarga. Selain itu, juga selama periode pembukaan ada diskon 10 persen dari tarif menginap yang fleksibel untuk menginap singkat dan diskon 15 persen untuk periode menginap yang lebih lama.Sebagai bagian dari penawaran ini, tamu yang menginap di Studio Suites, One Bedroom Suites, One Bedroom Deluxe Suites, One Bedroom Premier Suites, dan One Bedroom Executive Suites juga akan mendapatkan sarapan gratis setiap hari untuk maksimal dua orang dewasa, sedangkan tamu di Two Bedroom Deluxe Suites bisa menikmati sarapan hingga tiga orang."Hotel ini berharap dapat menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari tempat staycation dengan fasilitas lengkap bagaikan di hunian pribadi namun istimewa, sembari menikmati gaya hidup perkotaan dengan lokasi PARKROYAL yang strategis dan akses mudah ke berbagai moda transportasi di ibukota," tutup Ed Brea.