Cara Menuju ke Jakarta Fair 2022 Naik Transjakarta, Berikut Rutenya

Jakarta: Jakarta Fair 2022 telah dibuka mulai 9 Juni 2022. Ajang pameran multiproduk dengan sajian hiburan terbesar se-Asia Tenggara ini kembali digelar di JIEXpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair kembali hadir dalam rangka merayakan ulang tahun ke-495 DKI Jakarta. PRJ digelar mulai 9 Juni-17 Juli 2022.Bagi Sobat Medcom yang ingin menuju ke Jakarta Fair 2022 bisa menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Untuk transportasi umum kamu bisa naik TransJakarta Naik kendaraan umum ini bisa menjadi opsi bagi kamu yang ogah macet-macetan ketika masuk ke tempat acara. Apalagi ketika di akhir pekan pastinya akan warga datang dengan kendaraan pribadi.Polres Metro Jakarta Pusat melalui akun Instagram resminya juga mengimbau agar masyarat yang akan ke PRJ naik transportasi umum.Untuk memudahkan masyarakat PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menyediakan akses transportasi menuju di JIEXpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada empat rute yang yang dibuka menuju Jakarta Fair.Berikut rute TransJakarta menuju JIEXpo:Layanan ini, kata dia, akan dimulai pukul 15.00-22.00 WIB pada hari kerja, dan 09.00-22.00 WIB pada hari libur. Pelanggan diwajibkan melakukan tap in dan tap out Kartu Uang Elektronik (KUE) pada gate yang tersedia di halte dengan tarif reguler Rp3.500.Selain dapat membeli tiket on the spot di area pintu masuk pameran, para pengunjung juga dapat membeli tiket masuk dan tiket konser Jakarta Fair secara online. Pengunjung dapat membeli tiket melalui laman web www.jakartafair.co.id, www.jiexpo.com dan www.eventguide.id .Berikut tata cara pembelian tiket Jakarta Fair Kemayoran 2022 secara online:-Pengunjung dapat membuka laman web www.jakartafair.co.id.-Pilih "Tiket Masuk tanpa Konser" atau "Tiket Masuk Bundling".-Pilih jenis kategori tiket, tanggal pemesanan dan jumlah tiket.-Isi data informasi personal.-Konfirmasi pemesanan tiket.-Lakukan pembayaran tiket sesuai dengan jumlah tiket dan nominal harga tiket.Baca: Jadwal Konser Musik Jakarta Fair 2022 Berikut Harga Tiket Online & Onsite Jakarta Fair Kemayoran 2022 :-Tiket Masuk Pameran Online & OnsiteSenin : Rp30.000Selasa sampai Kamis : Rp. 40.000Jum’at – Minggu : Rp. 50.000-Tiket Masuk Pameran + Konser OnlineSenin: Rp. 60.000Selasa – Kamis: Rp. 70.000Jum’at - Minggu: Rp. 100.000-Tiket Masuk Pameran + Konser OnsiteSenin: Rp. 70.000Selasa – Kamis: Rp. 80.000Jum’at – Minggu: Rp. 110.000-Tiket Masuk Konser OnsiteSenin: Rp. 40.000Selasa – Kamis: Rp. 40.000Jum’at – Minggu: Rp. 60.000Berikut adalah informasi jam buka pameran event Jakarta Fair Kemayoran 2022:- Senin s/d Jum’at: 15.30-22.00 WIB- Sabtu dan Minggu: 10.00-22.00 WIB