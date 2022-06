Official Merchandise Jakarta Fair Ludes Diburu Pengunjung

(ROS)

Jakarta: Pengunjung Jakarta Fair di JIEXPO Kemayoran sangat antusias dalam membeli Official Merchandise Jakarta Fair 2022. Sebab, banyak masyarakat yang ingin memiliki cenderamata khas dari pameran terbesar se-Asia Tenggara ini.Head of Department Souvenir Jakarta Fair Widya Kurniasih mengatakan penjualan Official Merchandise Jakarta Fair tahun 2022 ini cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.“Baru hari kedua saja pick-nya sangat luar biasa. Pengunjung mencari barang yang berbau Jakarta Fair. Tadi juga sempat sold out untuk baju anak-anak, jadi kami harus menunggu lagi pengiriman dari gudang,” ujar Widya.Adapun barang-barang yang dijual di booth Official Merchandise Jakarta Fair di antaranya kaos, tumblr, topi, lanyard, gantungan kunci, dan tas.Widya mengatakan merchandise yang menjadi favorit pengunjung Jakarta Fair adalah kaos, kemudian diikuti oleh topi dan tas. Ia juga memberitahukan adanya sedikit kenaikan harga karena ongkos produksi yang naik.“Untuk segi harga, tahun ini agak sedikit naik ya, karena bahan baku kita (ikut naik), kalau tahun sebelumnya kita sedikit lebih murah. Tahun ini, untuk new release kita di harga Rp139-149 ribu. Kalau yang biasa repeat (produksi ulang) itu berkisar Rp100-Rp120 ribu,” katanya.Meski demikian, pengunjung tetap memburu Official Merchandise Jakarta Fair karena kualitas yang ditawarkan yang sebanding dengan harga jualnya. Bagi Anda yang ingin membeli Official Merchandise Jakarta Fair, dapat mengunjungi delapan booth yang tersebar di berbagai titik.“Titik pertama ada di Gedung Pusat Niaga. Lalu ada tiga store di Hall D, Hall B, dan Hall B3, kemudian ada di Hall E di samping panggung utama, Gambir Expo, Gambir 1 dan Gambir 2,” tutur Widya.