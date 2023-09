Tri-Mountain Multiple Surprise, Slow Travel yang Ramah Muslim di Taiwan

(FIR)

Tri-Mountain National Scenic Area Headquarters menghadirkan kampanye ‘Tri-Mountain Multiple Surprise’. Tujuannya memperkenalkan destinasi wisata di wilayah Tri-Mountain National Scenic Area Taiwan (Tri-Mountain) kepada masyarakat Indonesia.Mengusung konsep slow travel atau perjalanan wisata yang santai, Tri-Mountain memadukan pesona alam, kelezatan kuliner, serta kekayaan budaya yang ikonik dan penuh kejutan. Sehingga, para wisatawan dapat menikmati pengalaman perjalanan berkualitas.Kampanye ini turut mendukung langkah Biro Pariwisata Kementerian Transportasi dan Komunikasi Taiwan. Hal ini berhubungan dengan menetapkan tahun 2023 sebagai momentum untuk meningkatkan dan menarik wisatawan mancanegara, termasuk Indonesia.Upaya ini sejalan dengan data UNWTO World Tourism Barometer yang mencatat peningkatan pergerakan wisatawan global sebanyak 235 juta turis. Ini bisa dikatakan dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2022.Biro Pariwisata Taiwan fokus pada peningkatan kualitas pariwisata Taiwan yang ramah bagi wisatawan Muslim. Biro Pariwisata Taiwan berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan Muslim di Taiwan melalui perencanaan strategis, termasuk mendorong pelaku usaha lokal Taiwan untuk menerapkan sertifikasi Halal."Melalui kampanye 'Tri-Mountain Multiple Surprise', kami fokus meningkatkan kualitas pariwisata yang ramah bagi wisatawan Indonesia. Mempertimbangkan wisatawan Muslim, kami juga menghadirkan halal tourism agar para wisatawan dapat menikmati liburan sambil beribadah dengan tenang,” ujar Tsao Chung-Yu selaku Director of Tri-Mountain National Scenic Area Headquarters, Tourism Administration, Ministry of Transportation and Communications of Taiwan.Tri-Mountain National Scenic Area Headquarters, Tourism Administration, Ministry of Transportation and Communications of Taiwan juga meluncurkan buku panduan berbahasa Indonesia. Buku ini berisikan informasi tentang apa yang bisa dijelajahi di Tri-Mountain.“Kami mengundang para wisatawan untuk menjelajahi keindahan alam, budaya, dan kuliner Taiwan bersama kami. Selain itu, Tri-Mountain juga menyimpan kejutan di Taichung, distrik fashion dengan pusat perbelanjaan trendy yang digemari masyarakat Indonesia," jelas Tsao Chang-Yu.Kampanye ini turut mengajak YouTubers Ken & Grat untuk menjelajahi segudang kejutan di Tri-Mountain. YouTuber Ken menceritakan pengalaman menariknya saat berkunjung ke Tri- Mountain.“Saya suka sama suasana di Tri-Mountain yang oke banget untuk healing. Saya dan Grat mendatangi Danau Emei dan kami bersepeda santai di sana. Selain itu, banyak tempat wisata yang kami kunjungi dengan keunikannya masing-masing," ungkap Ken.“Kuliner di Tri-Mountain ini juga nggak kalah menarik. Kami sempat mengunjungi Wu Chun Tea Hall, salah satu kedai teh yang menghadirkan suasana tradisional dengan hidangan yang autentik dan digemari oleh masyarakat setempat," tambah Grat.Keduanya pun mengaku menikmati destinasi perjalanan santai ini. Ken pun menambahkan perjalanan ini cocok bagi masyarakat yang ingin bersenang-senang dari hiruk-pikuk kelelahan, hingga menikmati keindahan alam dan budaya.