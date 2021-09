Peringati Hari Batik Nasional, Pullman Ciawi Gandeng Batik Danar Hadi

(Program “Bangga Berbatik Itu Asyik ..“ memenangkan dua orang dengan memberikan hadiah menginap di Pullman Ciawi dan bingkisan cantik dari Danar Hadi. Foto: Dok. Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention)

Apresiasi warisan kebudayaan nasional

(Live Virtual Tour ke Museum Batik Danar Hadi juga menjadi satu keseruan dalam perayaan Hari Batik Nasional bersama Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention. Foto: Dok. Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention)

Program menarik lainnya

(TIN)

Lahir dari keindahan dan perpaduan antara seni dan budaya, batik menjadi suatu kebangaan Indonesia karena sejak 2 Oktober 2009 silam, batik resmi menjadi Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) oleh UNESCO.Hari Batik Nasional menjadi hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik menjadi salah satu kekayaan leluhur bangsa yang terus bermakna dan penuh filosofi.Dinukil dari laman resmi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, beragamnya motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan.Motif-motif diantaranya adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lain. Motif batik sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Dilansir dari Wikipedia, membatik merupakan tradisi turun-menurun. Karena itu, sering motif batik manjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu.Dan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang dirayakan di setiap tanggal 2 Oktober, tahun ini, Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention menyambutnya dengan berbagai kegiatan yang dijalankan selama hampir satu bulan yang di mulai dari tanggal 9 September 2021.Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention menjalankan rangkaian program bertemakan “Bangga Berbatik Itu Asyik ..” yang diselenggarakan secara online dengan berkolaborasi bersama Batik Danar Hadi.Batik Danar Hadi sendiri dikenal sebagai perusahaan keluarga yang didirikan pada tahun 1967 oleh pasangan suami istri Alm. H. Santosa Doellah dan Hj. Danarsih Hadipriyono, di mana keduanya merupakan keturunan pengusaha batik yang dalam kurun waktu 50 tahun telah menjadi salah satu, dari tiga besar pengusaha batik di Indonesia yang berkembang oleh dorongan rasa cinta pemiliknya terhadap batik.Kedua pemilik, memadukan idealisme dengan manajemen modern sehingga Batik Danar Hadi tetap dapat menghadapi tantangan perkembangan zaman yang menjadikannya bukan hanya sekedar produsen batik melainkan menjadi solusi satu pintu untuk kebutuhan yang berkaitan dengan batik.Hal ini diterapkan melalui Bisnis Ritel, Pesanan Khusus, Ekspor dan Pariwisata dengan mengelola pusat pelestarian budaya batik melalui sebuah museum yang terkenal dengan nama 'Museum Batik Danar Hadi,' yang dibuka untuk umum pada tahun 2008 lalu di kota asal Batik Danar Hadi, yaitu Solo, Jawa Tengah.“Kerja sama antara Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention dan Batik Danar Hadi merupakan apresiasi terhadap batik sebagai warisan kebudayaan nasional dari nenek moyang bangsa Indonesia," buka Gilles Tressens selaku General Manager Pullman Ciawi."Batik juga mengajarkan banyak pesan melalui karya seni bernilai tinggi yang menunjukkan keberagaman bangsa Indonesia melalui motifnya, oleh itulah UNESCO menetapkan Batik Indonesia sebagai karya agung warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi (Masterpiece of The Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada tahun 2009,” tambah Gilles lagi.Tujuan kedua dari kolaborasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, keyakinan dan kecintaan terhadap batik. Dan yang tak kalah penting, kerja sama juga disinyalir dapat menumbuhkan rasa bangga dalam melestarikan batik.Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pullman Ciawi bersama Danar Hadi secara online dan terbuka untuk umum adalah:Program Giveaway bertema “Bangga Berbatik Itu Asyik ..“ yang dimulai pada tanggal 9 September 2021.Dan program ini akan memenangkan dua orang dengan memberikan hadiah menginap di Pullman Ciawi dan bingkisan cantik dari Danar Hadi. Pengumuman pemenang sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2021.Lomba Menggambar Motif Batik yang dimulai pada tanggal 14 – 27 September 2021 dimana dua pemenang akan dipilih berdasarkan keindahan karya dan banyaknya dukungan yang didapat dari teman dan keluarga.Pemberian dukungan dilakukan melalui Instagram. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 1 Oktober 2021. Selain itu, Live Virtual Tour ke Museum Batik Danar Hadi yang akan diadakan pada tanggal 21 September 2021. Serta tiga hadiah menarik disediakan untuk pemirsa yang berinteraksi aktif selama virtual tour berlangsung.Mari rayakan Hari Batik Nasional untuk terus lestarikan batik agar tetap menjadi identitas, kebanggaan dan bagian dari budaya Bangsa Indonesia.