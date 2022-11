Perdana! Pameran Doraemon di Luar Jepang Ada di Singapura

(Merasakan sendiri pengalaman Manga Jepang yang paling legendaris yaitu Doraemon. Video: Dok. Instagram The Doraemon Exhibition Singapore 2022/@doraemonexhibitsg)

The Doraemon Exhibition Singapore 2022

(Ayo datang dan bersenang-senang dengan permainan warna untuk versi Doraemonmu sendiri. Foto: Dok. Instagram Sebastian Masuda/@sebastian_masuda)

Siapa yang akan berpartisipasi?

(TIN)

Manga salah satu seni lukis yang sudah sangat terkenal dikabarkan sudah ada sejak 1760-an, saat Jepang memasuki Zaman Edo. Dalam banyak data, selain manga ada juga anime yang merupakan gaya animasi gambar Jepang.Jangan bingung karena berbeda dengan kartun yang seni visual bergambar dua dimensi. Anime dibuat menggunakan teknik yang mirip dengan yang digunakan dalam membuat film. Sedangkan kartun terdiri dari teknik sederhana.Beberapa anime Jepang yang sudah terkenal antara lain Dragon Ball, Naruto, Pokemon. Dan selain beberapa tokoh di atas pastinya sudah tahu juga bahwa ada salah satu yang sudah melegenda yaitu si kucing yang serba punya nan baik hati yaitu Doraemon Dalam Wikipedia disebutkan sejak pertama kali muncul pada tahun 1969, cerita Doraemon telah dikumpulkan dan dibagi ke dalam 45 buku yang dipublikasikan sejak tahun 1974 sampai 1996. Dan telah terjual lebih dari 80 juta buku pada tahun 1992.Doraemon sendiri adalah karakter fiksi dalam serial manga dan anime Jepang yang dibuat oleh Fujiko Fujio, nama pena dari tim penulisan Hiroshi Fujimoto dan Motoo Abiko.Bagi para pencinta Doraemon rasanya sayang banget jika tidak melihat exhibition atau pameran "The Doraemon Exhibition Singapore 2022" yang secara resmi dibuka pada 5 November 2022.Kali ini Medcom.id berkesempatan menengok pada soft opening pada awal November 2022 yang merayakan debutnya di luar Jepang yang tepatnya berada di National Museum of Singapore (NMS).Pameran ini, dipersembahkan oleh LEYOUKI serta didukung NMS dan DFW Creative Pte. Ltd. , akan menampilkan karya seni kontemporer yang menyajikan interpretasi ulang tentang Doraemon; pengaruh sosial dan kultural Doraemon; serta karya gambar orisinal dari kreator Doraemon, Fujiko F Fujio.DFW Creative Pte. Ltd. sendiri adalah sebuah agen pemasaran digital terpadu terkemuka yang berbasis di Singapura yang telah banyak memenangkan award, antara lain PR Awards 2014 Singapore, The Loyality & Engangement Awards 2013, Shorty Social Good Awards Finalist yang bergengsi, dan banyak lagi.Dengan mengangkat tema “Create Your Own Original Doraemon”, para seniman handal menampilkan interpretasi mereka tentang ikon ternama asal Jepang tersebut lewat lukisan, patung, grafis, fotografi, dan lain-lain.The Doraemon Exhibition pertama kali digelar pada tahun 2002 silam. Ajang ini kembali berlangsung pada 2017 di Mori Arts Center Gallery. Setelah itu menjalani tur di delapan kota di Jepang.Kehadiran ajang ini di NMS , pameran perdananya di luar Jepang, akan mempersembahkan Doraemon lewat karya-karya seniman dan kelompok seni kontemporer terkemuka Jepang. Wah, pastinya sayang banget untuk dilewatkan.Beberapa karya gambar dan sketsa orisinal dari Fujiko F Fujio Museum juga ikut dipamerkan lewat sesi khusus yang berjudul “MANGA DORAEMON Original Drawings Exhibition”, pameran publik pertama di Asia yang menampilkan ilustrasi orisinal dari Fujiko.Seniman yang berpartisipasi dalam pameran The Doraemon Exhibition Singapore 2022 ini antara lain:Makoto AIDA, Kayo UME, Motohiko ODANI, Ryota KUWAKUBO, Tomoko KONOIKE, Akinori GOTO, Satomi KONDO, Tomoyoshi SAKAMOTO, Masaharu SATO, ShiShi YAMAZAKI, Ai SHINOHARA, Kotobuki SHIRIAGARI, Yuta NAKAZATO, Suitou Nakatsuka, Yoshitomo NARA, Yasuyuki NISHIO, Mika NINAGAWA, Miran FUKUDA, Sebastian MASUDA, Kumi MACHIDA, Takashi MURAKAMI, Yasumasa MORIMURA + Junko KOIKE, YAMAGUCHI Akira, Hidenori YAMAGUCHI + Wataru ITO, Ryuki YAMAMOTO, Rena Rena (Rena Nakajima), Nozomi WATANABE.“Ketika dunia menjalani pemulihan setelah pandemi selama dua tahun, kami gembira menghadirkan The Doraemon Exhibition untuk pertama kalinya di Singapura. Kolaborasi dengan National Museum of Singapore ini akan menampilkan kembali karakter favorit tersebut di Singapura, serta mengangkat beragam sosok Doraemon bagi pengunjung dari segala usia dan latar belakang,” ujar Yuki Imamura, Director LEYOUKI dinukil dari beragam sumber.Di ajang global yang perdana dari The Doraemon Exhibition, pengunjung dan kolektor dapat memperoleh suvenir eksklusif Doraemon, termasuk barang-barang koleksi Doraemon orisinal dari Fujiko F Fujio Museum dan versi Singapura.Leyouki juga bekerja sama dengan Singapore Tourism Board untuk mempromosikan The Doraemon Exhibition Singapore 2022. Pameran ini akan digelar pukul 10 pagi hingga 7 sore setiap hari dari 5 November 2022 hingga 5 Februari 2023. Tiket dijual dengan harga SGD30 mulai 3 September 2022 di Doraemon-exhibit.sg/tickets Tidak ketingalan ada juga Doraemon Workshop by Sebastian Masuda (berlaku untuk pemegang tiket masuk yang ada), yang akan dipimpin oleh seniman kontemporer Sebastian Masuda.Sebastian Masuda sendiri adalah seniman Jepang, direktur seni, dan produser toko Harajuku 6%DOKIDOKI. Di sini, kamu bakal seru-seruan untuk membuat Doraemon kamu sendiri.Kamu bisa belajar membuat maskot Doraemon dengan dekorasi warna-warni. Bukankah lebih bagus jika kamu bisa mendekorasi rumah kamu dengan Doraemonmu sendiri? Jadi, tunggu apa lagi! Ayo bersenang-senang dengan 'si kucing' yang baik hati ini.