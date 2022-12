Dianggap Lifestyle Station, Stasiun BNI City jadi Tempat Konser Bebi Romeo

(FIR)

PT KAI Wisata bersama PT. Sukses Mulya Pratama bakal menggelar konser perayaan road 30 tahun karier Bebi Romeo sebagai penyanyi cukup sukses di Indonesia. Menariknya lagi, konser ini bakal bertempat di rooftop Stasiun BNI City pada 16 Desember 2022.Konser ini sejatinya merupakan teaser dan pra concert besar Bebi Romeo yang akan berlangsung pada 2023 mendatang, sebagai tanda 30 tahun Bebi Romeo berkarya bagi Indonesia.Diprakarsai oleh PT. KAI Wisata, acara ini akan digelar di Stasiun BNI City atau Sudirman Baru yang merupakan stasiun strategis di tengah kota dan juga memiliki fungsi selain sebagai hub antara stasiun kereta bandara, commuter line dan MRT.Menggelar konser Bebi Romeo di rooftop stasiun bukan tanpa alasan. Stasiun ini dapat dimanfaatkan sebagai venue destination untuk pagelaran musik karena memiliki daya tampung yang luas, letak strategis, dan dapat dipergunakan untuk pelaksanaan event-event lainnya. Sehingga menambah fungsi stasiun menjadi lifestyle station, tidak hanya sebagai titik naik turun penumpang kereta api."PT. KAI Wisata yang merupakan anak perusahaan dari PT. Kereta Api Indonesia (Perseroan) memiliki bidang usaha di industri MICE (meeting, incentive, convention and exhibition) dengan memanfaatkan potensi aset-aset penting KAI yang terletak di posisi strategis di kota Jakarta dan kota besar lainnya," ujar Hendy Helmy, Direktur Utama KAI Wisata di Hard Rock Cafe Pacific Place, Selasa 13 Desember 2022."Maka Kami dari KAI yang memiliki bidang usaha tersebut, berkewajiban memaksimalkan potensi-potensi itu dengan stasiun-stasiun yang dimiliki oleh KAI sehingga dapat difungsikan juga sebagai venue destination terkait penyelangaraan event salah satunya adalah pentas musik Bebi Romeo ini," ujar sambung Hendy.Terkait MICE, PT. KAI Wisata didorong dan didukung penuh untuk memaksimalkan aset-aset stasiun KAI agar bisa menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan mereka terutama yang berhubungan dengan industri MICE."Kami akan terus melakukan sosialisasi pemanfaatan stasiun-stasiun milik KAI sebagai sarana pendukung kreativitas masyarakat khususnya generasi milenial dan zilenial untuk dapat melakukan event di stasiun-stasiun KAI salah satunya di Stasiun BNI City ini," lanjut Hendy lagi.Untuk target pengunjung pada event konser Bebi Romeo, Nopit Cahyani selaku Direktur PT. Sukses Mulya Pratama mengatakan targetnya adalah sekitar 1200 orang. Dengan harga tiket bervarian mulai dari Rp.400 ribu untuk pre sale sampai Rp.1,2 juta untuk on the day."Kami juga akan menghadirkan Audy Item, Reza Artamevia serta Once sehingga acara ini akan berlangsung meriah terlebih dengan suasana roof top di Stasiun Sudirman BNI City yang berada di pusat kota Jakarta," seru Nopit.Menatap 2023, PT. KAI Wisata siap menggelar beberapa agenda penting salah satunya adalah KAI Expo dan berencana menambah titik baru penyelenggaraan seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur."Intinya Kami akan lebih aktif lagi menginformasikan program-program serta agenda di 2023 seperti pameran dan penggunaan aset-aset KAI,” terang Hendy."KAI Wisata “Crafting You Jorney” akan menjadi Tagline pada 2023 yang menggambarkan bagaimana memberikan layanan excellent bagi customer dengan service dan mutu terbaik bagi setiap kebutuhan traveling pelanggan," pungkasnya.