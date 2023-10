Imagispace, Destinasi Healing Imersif Hadir di Indonesia Design District PIK 2

- Eternal Tides: A Journey Through the Wave, the Ocean, and the Sky

Kabar gembira bagi kamu yang mengagumi karya dari Imagispace. Kini Imagispace yang kerap menampilkan hasil inovasi karya anak bangsa, punya 'markas' sendiri, dengan menempati salah satu area megah di Indonesia Design District (IDD) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta Utara.Seperti diketahui, Imagispace merupakan destinasi hiburan imersif yang inovatif. Imagispace menghadirkan karya anak bangsa yang memadukan antara seni dan digital.Dengan komitmen untuk mengubah batasan hiburan konvensional, Imagispace mengundangmu dalam perjalanan visual yang luar biasa. Kamu bisa merasakan pengalaman dari berbagai instalasi seni terbaru yan digabungkan dengan teknologi.Cofounder & Creative Director Imagispace, Mervi Sumali menyebutkan Imagispace di IDD merupakan pameran seni inovatif terpusat di mana pengunjung dapat merasakan pengalaman seni yang tidak akan ditemukan dimanapun. Memiliki markas sendiri, Imagispace di IDD ini membawa tema 'Long way, together'."Kami membawa tema 'Long way, together' yang memiliki makna bagi setiap orang untuk melihat bahwa tidak peduli seberapa gelap dan berat kehidupan yang kita jalani, itu hanyalah sebuah fase," ujar Mervi saat konferensi pers pembukaan Imagispace."Kita dapat memilih untuk hidup dengan penuh harapan dan bersyukur atas teman maupun sosok yang selalu ada bersama kita, bersama-sama kita dapat keluar dari terowongan gelap itu, satu langkah demi satu langkah, menuju masa depan yang lebih indah," terangnya.Sebelum memasuki 3 area utama, kamu bakal disambut dengan lorong yang dihiasi fiber bernuansa pink, bak akar yang menggantung. Setelah itu, kamu akan menemukan ruangan gelap, dan muncul piano visual yang bisa kamu sentuh dan menimbulkan nada.Kemudian kamu baru akan memasuki 3 area yang berbeda di Imagispace IDD:'Eternal Tides' adalah instalasi seni yang mengundang kamu ke dalam perjalanan di mana batas antara air, udara, dan ruang tidak dapat dirasakan. 'Eternal Tides' menggambarkan perayaan dari siklus abadi alam, mendorong kita untuk menghargai keajaiban yang ditawarkan di sekililing kita.Di area ini kamu bisa berinteraksi dengan instalasi LED. Nantinya, sentuhan tanganmu ke LED bakal mengubah alur gerakan di layar."Long way, together" adalah pengalaman seni digital interaktif yang mendalam yang merekam perjalanan kehidupan manusia. Instalasi ini akan mengajakmu memasuki dunia di mana kamu akan menjadi bagian visual yang melambangkan pasang surut kehidupan.Long Way, together memiliki makna bagi setiap orang untuk dapat melewati segala sisi gelap maupun badai dalam kehidupan, menuju masa depan yang lebih indah. Di area ini, terdapat beberapa arena trampolin yang membuat orang dewasa bisa mengeluarkan jiwa kanak-kanaknya.'Bloom at the Chaos' adalah instalasi seni digital yang menggabungkan keindahan tenang musim dingin dengan konsep transformasi yang kacau. Instalasi ini mendorong kamu untuk merenungkan antara kekacauan dan ketenangan, menyoroti ketangguhan dari semangat manusia yang digambarkan dalam ketenangan musim dingin."Sesungguhnya semua area sangat menantang saat proses produksi, namun area ini yang terbilang paling sulit dikerjakan karena ada elevasi antara trampolin dengan jalan pengunjung. Kami harus menemukan titik sensor yang tepat agar AI bisa membaca dengan benar. Apalagi ruangan itu besar sekali. Ada sekitar 15 proyektor di ruangan itu yang dimasukkan ke satu sistem komputer yang membaca sensor-sensor satu sama lain," terang Mervi."Kami berharap pengunjung dapat terinspirasi dan teredukasi, ketika masuk ke seni digital dan pengalaman imersif ini. Imagispace siap memberikan hiburan bagi seluruh kalangan masyarakat dan menjadi destinasi wisata baru di Jakarta," tambah Mervi.Selesai bertualang menenangkan pikiran, kamu bisa beristirahat sambil menikmati makanan dan minuman di café. O, iya khusus untuk merayakan pembukaan Imagispace IDD, selama weekdays dari 20 Oktober hingga 30 November 2023, untuk pembelian tiket sudah termasuk 1 minuman. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi sosial media Imagispace di @imagi.space.Weekdays : 15.00 – 21.00Weekend: 10.00 – 22.00Weekdays: 128.000/ org belum termasuk pajak dan biaya admin tiketing, untuk durasi 90 menitWeekend: 150.000/ org belum termasuk pajak dan biaya admin tiketing, untuk durasi 60 menit*Anak-anak dibawah 2 tahun atau tinggi badan maximal 80 cm gratis tiket masuk*wajib mengenakan kaos kaki demi menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama.