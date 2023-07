Sensasi Berlibur ke Dubai dan Turki Sebelum Ibadah Umrah

(ELG)

Umrah merupakan salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Setelah agenda ibadah haji selesai beberapa waktu lalu, akses ibadah umrah pun kembali dibuka.Menyambut hal itu, Cheria Holiday menyiapkan paket menarik yaitu, tur plus umrah. Cheriatna, pemilik sekaligus CEO Cheria Holiday menyebut terobosan ini belum dilakukan agen travel lain di Indonesia."Kami telah melalui serangkaian riset pasar. Jika mayoritas pelaku industri perjalanan wisata mempromosikan umroh plus tur, situasinya kami balik: Tur plus Umroh. Konsumen lebih dulu dimanjakan dengan wisata halal ke sejumlah destinasi favorit di luar negeri," kata Cheriatna."Sebelum kembali ke Indonesia, peserta tur fokus menjalani ibadah umroh dengan maksimal. Jalan-jalan bersama keluarga perlu tapi ibadah umrah tidak dilupakan," lanjutnya.Sejumlah destinasi wisata sudah mereka persiapkan, mulai dari Turki, Eropa Barat hingga Dubai . Masih ada Aqso, Mesir, Maroko, Uzbekistan dan negara lain."Cheria Holiday bersama Jazira Wisata siap memberangkatkan peserta di Agustus 2023. Paket yang disuguhkan sangat menggoda. Kloter keberangkatan Agustus nanti lebih dominan permintaan Turki plus Umrah," kata Farhah Chefa Qonita, Direktur Utama PT Jazira Wisata.Turki memang menjadi destinasi favorit karena banyak menghadirkan lokasi menarik seperti Ankara, Bursa, Pamukkale, hingga Cappadocia."Setelah itu jemaah bisa fokus ibadah umrah di Madinah dan Mekah selama 5 hari," ucapnya.Mereka yakin pilihan ini bakal diminati wisatawan yang sekaligus ingin beribadah. Ada sekitar 12 keberangkatan Tur plus Umroh baik itu low season dan high season hingga akhir 2023. Potensi tamu terbesar Tur plus Umroh justru hadir di kota-kota kecil Indonesia."Alhamdulillah hadirnya mitra Cheria Holiday di belasan kota Indonesia sangat membantu kami dalam meraih konsumen baru. Belum lagi dukungan ratusan agen di tiap kantor cabang. 1.000 hingga 10 ribu tamu tahun ini Insya Allah bisa menikmati Tur plus Umroh ini," jelas Cheriatna yang juga Ketua Asosiasi Travel Halal Indonesia (ATHIN).