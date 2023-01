5 Rekomendasi Destinasi Wisata Lampung beserta Harga Tiketnya

1. Way Kambas

2. Air Terjun Way Tayas

3. Muncak Tirtayasa

4. Pantai Mutun

5. Pulau Pahawang

Masih memiliki waktu liburan tahun baru 2023? Kamu bisa kunjungi beberapa lokasi wisata di Indonesia, salah satunya adalah Lampung. Ternyata, di sini sudah banyak destinasi yang bisa kamu nikmati, lho!Lampung merupakan provinsi yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera. Tidak hanya menjadi kota tujuan transmigrasi, provinsi yang tidak jauh dengan Pulau Jawa ini menjadi salah satu destinasi wisata yang populer.Belum lagi, Lampung memiliki banyak pantai-pantai yang indah. Membuat provinsi ini menjadi salah satu tujuan banyak wisatawan di Indonesia.Jika bingung harus ke mana, ini 5 rekomendasi destinasi wisata lampung yang cocok untuk kamu:Rekomendasi pertama ada pada Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Tempat ini memang sudah terkenal, tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga mancanegara. Di sini, kamu bisa banget mengajak anak-anak untuk menikmati pemandangan satwa langka.Way Kambas secara khusus terkenal sebagai tempat konservasi para gajah. Kamu bisa menjumpai keberadaan gajah yang hidup secara bebas di alam terbuka.Selain itu, ada pula kesempatan untuk menyaksikan atraksi serta hiburan yang melibatkan para gajah, yang bisa membuatmu berinteraksi secara langsung.Pengunjung yang datang ke Taman Nasional Way Kambas akan dikenai biaya untuk masuk. Biaya tiket masuk Way Kambas untuk bisa berwisata dan melihat gajah di dalamnya yaitu sebesar Rp7 ribu.Jika tertarik menaiki gajah juga sangat diberbolehkan. Kamu akan dikenai biaya Rp20 ribu untuk menaiki gajah per satu putaran dengan jarak sekitar 50 sampai 100 meter.Lampung memang menjadi provinsi dengan destinasi wisata yang natural seperti gunung, pantai, bukit, hingga air terjun. Salah satunya air terjun Way Tayas, merupakan salah satu destinasi yang masih sangat alami.Air terjun Way Tayas Kalianda terletak di kaki Gunung Rajabasa yang menjulang tinggi dengan kemegahannya. Permata alam ini belum banyak terjamah karena masih jarang wisatawan yang mengetahuinya.Berada tepat di bawah kaki Gunung Rajabasa membuat banyak pesona alam yang terpancar di sekitar curug ini.Track menuju lokasi cukup sulit untuk dilalui, kamu tidak bisa langsung menggunakan kendaraan, namun perlu berjalan kaki. Butuh proses dan perjuangan yang besar untuk menuju Air Terjun Way Tayas ini.Agar bisa menikmati keindahan air terjun ini, kamu akan dikenakan biaya masuk Rp10 ribu saja. Jika kamu membawa kendaraan, kamu akan dikenakan biaya parkir Rp5 ribu untuk motor, dan Rp10 ribu untuk mobil. Lalu kamu bisa lanjut berjalan.Muncak Tirtyasa merupakan salah satu destinasi wisata yang menjadi incaran dari para wisatawan. Dikenal pula sebagai Muncak Teropong Laut, destinasi ini menyuguhkan pesona yang indah untuk dinikmati.Suasana yang disajikan adalah sejuk nan dingin, tetapi tidak menghilangkan pemandangan indah yang bisa disebut dengan surga dunia. Jika kamu suka memandang pemandangan dari atas, kamu bisa kunjungi destinasi ini!Kamu bisa masuk ke dalam Muncak Tirtayasa dengan hanya membawa uang Rp10 ribu saja! Kamu bisa menikmati banyak hal dan tentunya spot foto yang Instagramable untuk dimasukkan ke dalam media sosial.Pantai Mutun dihadirkan untuk kamu yang suka dengan kegiatan di pantai, seperti olahraga air ataupun berenang di dalamnya. Air yang ada di pantai ini cenderung tenang sehingga sangat cocok untuk berenang dengan anak-anak dan tidak khawatir terhempas ombak.Pantai Mutun ini adalah objek wisata yang buka setiap hari selama 24 jam penuh. Kamu bisa datang ke Pantai Mutun dengan waktu yang tidak terbatas. Bisa saat pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari.Selain menawarkan pesona pantai pasir putih, Pantai Mutun juga memiliki ombak yang cenderung tenang sehingga cocok dijadikan lokasi snorkeling.Harga tiket masuk ke Pantai Mutun ini untuk setiap satu mobil wisatawan Rp25 ribu tanpa menghitung jumlah penumpang. Wisata ini berlokasi di Padang Cermin, Pesawaran, atau kira-kira 30 menit perjalanan dari pusat Kota Lampung.Pulau Pahawang merupakan salah satu pulau di Provinsi Lampung yang menawarkan pesona cantik yang bisa buat wisatawan betah berlama-lama di sini. Berlokasi di Teluk Lampung, tepatnya di wilayah kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, membuat Pulau Pahawang mudah dijangkau karena tidak jauh dari Ibukota.Pulau ini terkenal dengan keindahan pantai juga bawah lautnya dan selalu ramai dipenuhi wisatawan pada setiap akhir pekan dan hari libur nasional.Ada banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan di sini, seperti bermain banana boat dan soft boat, snorkeling, bermain-main di pantai, berenang, hingga menginap di penginapan yang menawarkan banyak keindahan.Lokasi ini sangat cocok bagi kamu yang ingin staycation. Karena keindahan yang disuguhkan benar-benar membuat tubuh dan pikiran lebih merasakan rileks.