Sambut Natal dan Tahun Baru dengan Belanja Hemat hingga 70%

Tangerang: Menikmati liburan tak perlu jauh-jauh ke luar kota. Anda bisa mengajak keluarga tercinta ke Living World Alam Sutera dan nikmati berbagai program seru. Salah satunya, Holiday All Day Sale.



Holiday All Day Sale diselenggarakan pada 11, 12, 18, dan 19 Desember 2021. Pada tanggal tersebut Anda sekeluarga bisa belanja hemat hingga 70 persen selama satu hari penuh.



Diskon hingga 70 persen tersebut bisa dinikmati di semua store yang berpartisipasi, di antaranya ACE, Informa, Toys Kingdom, Pendopo, Informa Electronics, Sports Station, Payless, Ataru, hingga Gindaco, Cupbop, dan Chatime.



Anda juga bisa berburu kado Natal untuk buah hati di Toys Kingdom Mattel Holiday Sale up to 70%. Berlokasi di West Atrium, dapatkan aneka mainan dari brand atau karakter favorit anak-anak seperti Hot Wheels, Barbie, Thomas & Friends, Jurassic World, Matchbox, Paw Patrol, dsb. Pernak-pernik dan kebutuhan Natal lainnya juga bisa Anda dapatkan di pameran ACE Christmas Fair di East Atrium.



Bagi Anda pecinta kuliner, Living Kitchen bekerja sama dengan Yukk mempersembahkan kegiatan promo cashback s.d Rp 30 ribu. Selain itu, Anda yang bertransaksi dengan GrabFood lalu menggunakan metode mengambil sendiri atau pick up di Resto Living World Alam Sutera juga berkesempatan mendapatkan potongan harga Rp30 ribu. Tentunya promo ini hanya bisa didapatkan selama gelaran Holiday All Day Sale saja.



Dapatkan juga diskon bagi Anda yang menuju atau pulang dari Living World Alam Sutera menggunakan transportasi Grab motor atau mobil, juga bisa mendapatkan potongan harga Rp16 ribu.



Anda juga bisa mendapatkan hadiah langsung berupa bingkisan dari Passion Jewelry senilai lebih dari Rp500 ribu. Cukup bertransaksi minimal Rp500 ribu di semua store, maka hadiah bingkisan siap dibawa pulang.



Selain itu, ajak juga buah hati ke Spotgue: Love Nature, Love Animals Booth. Di sana Anda dan anak-anak bisa mengadopsi aneka hewan menggemaskan seperti kura-kura, hamster, anak ayam, ikan cupang atau aneka jenis kaktus. Semuanya bisa Anda dapatkan secara gratis.



Selain kegiatan Holiday All Day Sale masih ada agenda seru lainnya di Living World Alam Sutra, sebagai berikut.

Festival Durian

Nikmati berbagai varian durian lokal bercita rasa terbaik dari durian Acin Medan dan durian Rancamaya, Bogor. Selain itu, masih ada kuliner seperti Pempek Palembang, kue Bingka khas suku Banjar Kalimantan, surabi dengan kinca durian hingga ragam olahan durian seperti es krim durian, pancake durian dan masih banyak pilihan lainnya. Festival Durian diselenggarakan mulai tanggal 3 Desember dan berakhir tanggal 12 Desember di West Lobby, ground floor.

Pork & Noodle Festival

Menjadi gelaran favorit pada 2019, Pork & Noodle Festival kembali hadir pada penghujung 2021. Acara yang menjadi incaran pecinta kuliner ini diselenggarakan pada 15-19 Desember 2021 di Ubud Paradise, lantai 2.



Dalam kegiatan yang kedua kalinya ini, Anda bisa menemukan menu-menu baru dan favorit dari Babi Panggang TGR 99, Bakmi Ajong, Nasi Campur Asan 333, Iga Babi Ajung, Kwetiaw Medan Alkap, Siobak King, NasiUduk 77, Bakmi Amoy, Lau Lim MeePok, Bakmi Alit, Nedhisei, Hog Wild, Pecking Duck Lovers, Sunny Sanjaya Kuotie, Bakmi Siobak Yu-i Kitchen, Oetak Oetak, MenyaIchiza, Bakmi Mercon HL, Mie Temenan, BaksoAkian, Siomay Yohana dan CeritaKoffie & Tostori.

Giving in Harmony

Selain program belanja, Anda juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan Giving in Harmony, yaitu berdonasi kado Natal berupa mainan baru atau perlengkapan sekolah baru berupa tas, sepatu, dan lainnya.



Masukkan kado Natal Anda ke Giving in Harmony Box yang berlokasi di West Lobby, samping meja Customer Service. Semua donasi Anda akan disalurkan ke Panti Asuhan Abigail, Tangerang Selatan, pada 23 Desember 2021 dalam bentuk Perayaan Natal Bersama.

(ROS)