Halloween in Wonderland di Central Park dan Neo Soho, 11-31 Oktober 2021

Halloween in Wonderland berlangsung di Central Park dan Neo Soho, Jakarta Barat, pada 11-31 Oktober 2021

Jakarta: Dalam rangka menyemarakkan momen Halloween, Central Park dan Neo Soho menghadirkan Halloween in Wonderland.



Diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, Halloween in Wonderland mengusung tema dan konsep dari perayaan Halloween sebelumnya. Kali ini akan dipenuhi dekorasi dan juga instalasi bertemakan berbagai ornamen layaknya seperti di negeri ajaib dan juga beragam makanan manis yang identik dengan makanan kecil dari kegiatan trick or treat dalam tradisi Halloween.



“Walaupun kini Jakarta sudah turun menjadi level 2, kami tetap mengedepankan keamaan dan juga kenyaman para pengunjung di Central Park dan Neo Soho Mall dengan terus mengetatkan protokol kesehatan di seluruh area baik di dalam maupun luar mall. Kegiatan Halloween Parade tentu saja adalah acara tahunan yang selalu ditunggu-tunggu keluarga. Jika di tahun 2020 sebelumnya kami melakukan Halloween Parade dengan konsep drive-thru, tahun ini kami kembali menyelenggarakannya di dalam area mall dengan penjagaan disiplin alur di setiap acaranya dan pemeriksaan aturan protokol kesehatan yang kami siapkan dengan matang. Momen Halloween In Wonderland kali ini dipastikan akan menghibur dan juga menyenangkan untuk para pengunjung beserta keluarga dan orang tersayang,” kata Asst. Marcomm & Relations General Manager Silviyanti Dwi Aryati.



Rangkaian kegiatan Halloween di Central Park dan Neo Soho Mall dimulai dengan Halloween Paint Glass, Halloween Makeup Challenge, Halloween In Wonderlad Parade, dan beragam shopping program serta promo dari tenant-tenant yang akan sayang untuk dilewatkan.



Halloween in Wonderland berlangsung pada 11-31 Oktober 2021. Berikut ini jadwal acara yang akan diselenggarakan. Halloween Paint Glass (23–29 Oktober 2021) Para pengunjung Central Park dan Neo Soho Mall dapat memperlihatkan kreativitas dan kegemarannya akan melukis dengan mengikuti Halloween Paint Glass yang akan di selengarakan mulai dari tanggal 11 sampai dengan 24 Oktober 2021 secara virtual dengan cara meng-upload hasil melukis di atas gelas bertemakan Halloween terbaiknya di sosial media Instagram. Tiga orang pemenang yang beruntung dan terpilih akan hasil pulasan cat di atas gelasnya berhak mendapatkan total hadiah Rp3,4 juta, dan akan diumumkan pada 26 Oktober 2021. Halloween Makeup Challenge (11-30 Oktober 2021) Bagi para pengunjung Central Park dan Neo Soho Mall lainnya juga dapat mengikuti Halloween Makeup Challenge yang berlangsung pada 11-30 Oktober 2021. Para pengunjung cukup berfoto dengan bergaya nuansa Halloween dengan spot atau dekorasi di Central Park atau Neo Soho Mall. Foto tersebut diunggah (upload) melalui akun Instagram dengan mention @Centralparkmall & @Neosohomall dengan menyertakan tagar #CPHALLOWEEN21. Bagi 6 foto terbaik berhak mendapatkan total hadiah senilai Rp2,4 juta dari Central Park dan Neo Soho Mall. Halloween In Wonderland Parade (30 Oktober 2021) Central Park dan Neo Soho Mall mengadakan parade Halloween yang dinantikan setiap tahunnya oleh para pengunjung beserta buah hatinya. Jika tahun sebelumnya perayaan parade Halloween dilaksanakan secara drive thru, kali ini anak-anak dapat mengikuti parade dari satu pos ke pos lainnya untuk mendapatkan treats dengan mengelilingi area mall.



Dengan standar protokol kesehatan dan juga jalur antrean yang ketat dan teratur, dipastikan pengalaman parade halloween ini akan tetap dinikmati dengan perasaan aman dan nyaman. Halloween In Wonderland Parade akan dilaksanakan pada 30 Oktober 2021 mulai pukul 15.00 WIB. Lokasi parade dimulai dari L3A Neo Soho, Toy Kingdom L3A Neo Soho, Eco Skywalk, lalu terakhir di Tribeca Park.



Pengunjung dapat langsung mengikuti kegiatan ini dengan menunjukkan struk pembelanjaan minimal senilai Rp100 ribu di Central Park dan Neo Soho Mall selama bulan Oktober 2021 ke admin dengan nomor WhatsApp 081917787991. Kegiatan ini terbatas hanya untuk 30 orang pendaftar pertama.

(ROS)