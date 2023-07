Menginjak 71 Tahun Berkiprah, Ini Sejarah Jayakarta Group di Dunia Hospitality

(FIR)

: Akhir pekan lalu, The Jayakarta Group merayakan Hari Ulang Tahun ke-71. Bukan sesuatu yang sebentar, karena itu menarik untuk mengetahui sejarah dan perjalanan The Jayakarta Group di dunia Hospitality.The Jayakarta Group merayakan hari jadinya yang ke-71 pada 21 Juli 2023. Untuk perayaan tersebut, mereka mengusung tema Melangkah Bersama Memberi Yang Terbaik.Perayaan ulang tahun ini dilaksanakan di The Jayakarta Sp Jakarta Hotel & Spa yang berlokasi Jalan Hayam Wuruk. Ini merupakan salah satu unit sekaligus saksi sejarah konsistensi Jayakarta Group dalam mengarungi perubahan zaman hingga sekarang ini.Jayakarta Group adalah perusahaan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan manajemen hotel bintang 4 menengah ke atas. Secara keseluruhan, Jayakarta Grup telah mengelola 9 hotel, 2 butik suite, dan 1 kondominium hunian yang berlokasi strategis di berbagai kawasan bisnis dan resort di Indonesia seperti: Jakarta, Bandung, Anyer, Cisarua, Yogyakarta, Bali, Lombok, dan Komodo-Flores.Jayakarta Hotels & Resorts adalah salah satu unit manajemen perhotelan terkemuka di Indonesia. Hotel ini memiliki total lebih dari 1.300 kamar yang beroperasi.Sejatinya, Jayakarta Hotels & Resorts adalah perusahaan milik keluarga lokal yang dimiliki oleh Syukur Pudjiadi sebagai pendiri The Jayakarta Group (perusahaan induk). Awalnya, Pudjiadi membangun usahanya pada 1952 sebagai perusahaan perdagangan ekspor-impor yang beroperasi di Indonesia.Kemudian pada 1970, Pudjiadi merambah industri real estate. Empat tahun berselang, tepatnya pada 1973, ia mengambil kesempatan untuk membangun gedung 4 lantai di Glodok-Jakarta Barat, dan mengubahnya menjadi hotel bertingkat dan tertinggi pertama pada 1977, dengan 21 lantai dan 334 kamar, dan diberi nama Hotel The Jayakarta SP Jakarta."Ini adalah properti hotel pertama dan juga perjalanan pertama kami di industri perhotelan," ucap Perwakilan The Jayakarta Group yang juga Presiden Direktur Bapak Deddi Setiadi."Kini Jayakarta Hotels & Resorts telah menjadi manajemen hotel lokal terbesar dengan fokus melestarikan budaya Indonesia dalam pariwisata. Saat ini kami mengoperasikan 9 hotel di 8 kota di Indonesia," terang Deddi.Pada momen HUT 71 tahun, Jayakarta Group ingin berbagi kebahagiaan dan ucapan rasa terima kasihnya kepada seluruh tamu setianya, yaitu dengan memberikan banyak Promo–Promo Menarik.