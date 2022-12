4 Camilan Kaya Protein untuk Menemanimu Rayakan Tahun Baru 2023

1. Kacang pistachio

Saat berkumpul bersama keluarga dan sahabat pada perayaan Tahun Baru 2023, tentu tidak lengkap rasanya jika tidak ditemani camilan. Di tengah banyaknya pilihan camilan yang dapat kamu sajikan, satu hal yang tak boleh terlupakan adalah kandungannya.Jangan sampai camilan yang dikonsumsi malah berdampak buruk bagi tubuh. Protein merupakan salah satu nutrisi yang paling penting untuk diperhatikan asupannya.Menurut Mayo Clinic, jika kebutuhan kalorimu 2.000 kalori per hari, maka kamu harus mengonsumsi 200-700 kalori dari protein atau 50-175 gram, seperti dikutip dari Popsugar pada Jumat.Contoh makanan yang kaya protein antara lain daging, ikan, kacang-kacangan, dan polong-polongan. Adapun waktu yang terbaik mengonsumsi protein adalah setiap kali makan, termasuk makanan ringan."Camilan berprotein tinggi sangat bagus karena memberikan energi berkelanjutan pada tubuh Anda dan membantu Anda merasa dan tetap kenyang di antara waktu makan," kata ahli diet Kaitlyn Willwerth, MS, RD.Berikut ini beberapa inspirasi camilan tinggi protein untukmu.Ahli diet Lauran Manaker, MS, RDN, LDN mengatakan, kacang pistachio mengandung semua asam amino esensial penyusun protein. Selain itu, kacang pistachio juga dapat menjadi sumber serat, vitamin B6, hingga fosfor.Keju kaya akan mineral, lemak, dan kalsium, serta tinggi protein. Menurut ahli diet Emily Tills, RD, stik keju memiliki sekitar tujuh gram protein.Menurut American Heart Association, satu telur besar mengandung enam gram protein. Sehingga, telur rebus adalah cara yang baik untuk menambahkan asupan proteinmu.Menurut ulasan dalam Journal of Food Science and Technology tahun 2016, selai kacang mengandung lemak sehat esensial, vitamin, mineral, dan antioksidan seperti resveratrol. Dalam dua sendok makan, kamu bisa mendapatkan delapan gram protein. Jadi, kamu bisa coba tambahkan selai kacang ke sepotong roti tawar atau roti gandum untuk camilan lezat dan berprotein tinggi.