Hampers Natal Istimewa ala Toscana, Sajian Musim Perayaan yang Penuh Tradisi

(Antipasti cocktail aurora. Foto: Dok. Istimewa)

(Toscana festive season 2023 hampers. Foto: Dok. Istimewa)

Sambutlah perjalanan kuliner penuh tradisi dan sajian khas musim perayaan saat Toscana, restoran Italia legendaris di jantung kota Jakarta Selatan, meluncurkan menu festive yang spesial serta bingkisan yang mewah.Terkenal akan cita rasa makanannya yang autentik dan pesonanya yang abadi, Toscana mengajak para pakar dan pencinta makanan untuk merasakan sendiri sisi magis musim perayaan akhir tahun lewat pilihan hidangan Italia yang dikurasi dengan teliti.Mulai dari makanan musiman lezat yang merayakan kekayaan kuliner Italia hingga parsel mewah yang berisi harta karun sajian menggugah selera, Toscana berjanji untuk membuat suasana Natal menjadi lebih semarak dengan tawaran-tawaran yang menonjolkan esensi dari selebrasi khas Italia yang orisinal.Jadikan kumpul keluarga di periode Natal menjadi momen yang istimewa lewat tawaran menu khusus yang terinspirasi dari tradisi Feast of The Seven Fishes.Mengacu pada tradisi malam sebelum Natal di Italia, menu bebas daging ini konon berasal dari tradisi Katolik Roma yang menghindari makan daging untuk mensucikan tubuh mereka sebelum Natal tiba.Hidangan yang disajikan bisa berbeda-beda di setiap wilayah di Negeri Pizza tersebut. Namun, Toscana memilih untuk memiliki versi tersendiri dari tradisi itu, seperti marinated anchovies, sup hidangan laut, ikan bakar, hingga pasta hidangan laut. Menu spesial ini terdiri dari beberapa pilihan hidangan yang dimulai dari antipasti hingga makanan penutup.Nikmati sajian menggugah selera, Branzino in Crosta, sebuah kreasi berbahan ikan sea bass segar dibungkus puff pastry kemudian disajikan dengan saus choron yang klasik serta broccoli soufflé.Alternatif lain, tamu dapat memesan Frutti di Mare, pizza autentik Italia dengan topping kerang, udang, cumi-cumi, dan Hokkaido scallop. Menu ini tersedia mulai dari 20 Desember 2023 hingga 10 Januari 2024.Tunjukkan rasa cinta kasih kamu kepada orang-orang tersayang melalui bingkisan yang memikat, dibuat secara spesial untuk menyebarkan kebahagiaan dan kasih sayang.Bingkisan mewah ini berisi barang-barang yang sangat indah, termasuk Misto di Salumi Formaggi (Rp300.000++), Panetone (Rp250.000++), Kerstkrans (Rp250.000++) dan Christmas Cookies.Isian berupa barang-barang cantik dan lezat tersebut dapat dijual terpisah atau dalam bentuk paket komplet beserta satu botol wine Prosecco atau Chianti (Rp2.100.000++). Jika kamu mencari bingkisan akhir tahun yang kaya tradisi namun modern, Toscana siap menyediakannya.Perkaya perayaan festival dengan Festive Coconut Mojito yang lezat dari Toscana, yang dibuat secara unik menggunakan santan dan rum kelapa untuk menghadirkan rasa yang kaya dan menyegarkan, menambahkan lapisan kebahagiaan pada momen istimewamu.