Kama Ruang Padukan Kuliner, Musik hingga Teater

Coba mewadahi keinginan segala kalangan dan usia, Kama Ruang menghadirkan konsep baru. Mereka menggabungkan konsep restoran , kedai kopi hingga acara hiburan dalam satu tempat.Berlokasi di kawasan Bintaro, Kama Ruang menjadi destinasi kuliner sekaligus tempat hiburan yang bisa dibilang serba ada. Sehingga anak-anak muda bisa nongkrong dan bercengkrama hingga menikmati musik.Sementara para keluarga juga bisa menghabiskan waktu bersama karena tempat ini cukup luas untuk anak-anak bermain. Tempat ini bahkan bisa juga digunakan untuk meeting atau bekerja dan acara formal lainnya."Ini merupakan wujud mimpi saya yang ingin menampilkan destinasi kuliner yang memberikan one stop entertainment, one stop shopping, mereka mau ngopi bisa, mau arisan bisa, anaknya mau karaokean bisa, anaknya mau bikin konten tik tok dan YouTube bisa sembari ayahnya ngopi ataupun meeting," kata Farida Achmad selaku CEO and Founder Absolute Group yang menaungi Kama Ruang.Kama Ruang terdiri dari Kama Kopi, Kama Resto, Kama Kreatif, dan Amphitheater serta Sky Deck. Kama Kopi menyajikan brewing kopi yang tidak kalah nikmat dibanding kedai kopi lainnya.Sedangkan Kama Resto menyajikan makanan Indonesia Fusion dan Western, pilihan yang lezat. Lalu ada Kama Kreatif yang terdiri dari studio band dan VIP thematic lounge yang dilengkapi fasilitas Karaoke. Serta Amphitheater dan Sky Deck bisa mengakomodir exhibition ataupun acara dengan beragam konsep."Kama Ruang bisa menjadi opsi weekend bagi mereka yang tidak harus ke mal. Dengan keunikan itu, kami bisa membantu keluarga di Bintaro dan sekitarnya menjadi salah satu tempat baru dan favorit keluarga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga," lanjutnya.Menu yang disajikan dengan bahan-bahan segar dan diproses dengan sempurna untuk memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan. Kama Kopi menyediakan VIP Lounge yang mengarah ke amphitheater dan bisa digunakan untuk acara seperti Birthday Party, Engagement, dan lain sebagainya.Untuk menu minuman mulai kopi susu, non coffee, manual brew hingga teh yang akan menemani nongkrong. Sedangkan untuk harga menu Kama Ruang Cafe Tangerang Selatan mulai dari sekitar Rp 25.000 hingga Rp 100.000"Amphiteater adalah tempat terbuka yang dibangun dengan tangga setengah meling­kar yang dirancang untuk pertunjukkan seperti teater, musik, festival budaya atau acara lainnya. Bangunan ini dirancang untuk memberikan Ruang untuk segala Acara. Struktur ini memungk­inkan customer duduk di tingkatan yang berbeda dan memberikan pandangan yang baik," jelasnya.Panggung yang terletak di pusat amphitheater menjadi titik utama. Panggung ini dirancang untuk memberikan ruang bagi para seniman dengan Fasilitas Stage dan Sound System untuk tampil dengan sempurna.Masih ada Kama Kreatif yang menggabungkan pengalaman makan dengan fasilitas Karaoke yang menyenangkan. Terdiri dari Rockstar Studio, Cash Room, Bathroom Singer, K-Pop Room yang di rancang dengan konsep dan interior yang berbeda-beda di setiap ruangannya."Awalnya kepikiran untuk buka toko sembako di Pasar Modern. Tapi karena kami merasa tidak punya pengalaman di situ, jadinya kami urungkan. Akhirnya Kama Ruang, sebuah destinasi kuliner yang patut dijuluki sebagai Bintaropride," tutup suami Farida Achmad, Valdi yang juga memiliki usaha di bidang musik dan pertunjukan.