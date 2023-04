Ayomakan Hadirkan Festival Kuliner Fast, Feast, Festive

Ayomakan Bagikan 1.000 Paket Berbuka bersama Kitabisa

(ROS)

Bulan suci Ramadan merupakan momen untuk meningkatkan ibadah, khususnya ibadah berpuasa. Tidak hanya itu, momen Ramadan juga menjadi kesempatan untuk mempererat tali silaturahmi. Contohnya buka puasa bersama yang bisa mempererat hubungan.Momen buka puasa bersama tentunya akan lebih sempurna jika dilengkapi dengan hidangan favorit dan suasana yang mendukung. Ayomakan sebagai platform digital pemesanan makanan, direktori referensi tempat makan, dan review kuliner di bawah naungan PT Esensi Solusi Buana (ESB) turut memeriahkan momen buka puasa bersama di bulan suci ini.Ayomakan menggelar festival kuliner bertajuk ‘Fast, Feast, Festive’ pada 5-16 April 2023, di Pulau Satu, Senayan Park Mall, Jakarta Pusat.Fast, Feast, Festive dimeriahkan lebih dari 30 tenant kuliner dengan ratusan menu kuliner lokal dan mancanegara. Ayomakan melakukan kurasi terhadap puluhan tenant yang hadir di Fast, Feast, Festive untuk memastikan menu hidangan yang disajikan dapat mewakili selera ribuan pengunjung yang hadir.“Momen buka puasa bersama selalu spesial, karena menjadi ajang berkumpul dengan keluarga atau sahabat. Kami ingin para pengunjung tidak hanya berbagi kebersamaan, namun juga dapat berbagi selera kuliner mereka yang beragam kepada orang-orang terdekat,” ujar CEO & Co-Founder ESB, Gunawan.Ragam menu pilihan hasil kurasi Ayomakan tersaji di Fast, Feast, Festive mulai dari jajanan lokal hingga hidangan khas mancanegara. Menu nusantara di antaranya es pisang ijo dan es tebu tentunya cocok untuk dijadikan takjil ketika berbuka puasa. Kemudian disusul ayam geprek, sate Padang, hingga nasi Kapau sebagai hidangan utama. Beralih ke menu barat, hadir sajian croffle, souffle pancake, hingga hamburger untuk melengkapi selera seluruh pengunjung Fast, Feast, Festive.Tidak hanya festival kuliner, Ayomakan juga mengajak pengunjung Fast, Feast, Festive untuk ‘ngabuburit bareng’ dengan beragam aktivitas yang seru dan menarik seperti live music, live cooking demo, dan games competition. Selain itu, pengunjung juga dapat berfoto di Pop-up Art Installations, serta bagi yang membawa anak tersedia tempat bermain di Kids Corner.Fast, Feast, Festive dapat dikunjungi secara gratis oleh seluruh masyarakat. Pengunjung hanya perlu melakukan registrasi di website Ayomakan.com untuk melakukan transaksi di Fast, Feast, Festive.Tidak hanya pengunjung yang merasakan semarak Ramadan di Fast, Feast, Festive, para tenant yang hadir juga memberikan catatan positif mengenai keberlangsungan event. Salah satunya Owner 2080 Burger, Heru Dwi Soesilo yang merasa terbantu oleh event dari Ayomakan ini.“Event ini membantu kami untuk memperkenalkan produk kami secara langsung kepada masyarakat Jakarta, terutama karena brand kami baru saja hadir di ibukota. Harapan kami, 2080 Burger bisa semakin dikenal sebagai burger berkualitas dunia di Jakarta dan sekitarnya,” ujar Heru.Masih di momen Ramadan ini, Ayomakan juga menghadirkan voucher khusus yang dapat digunakan secara offline di Fast, Feast, Festive maupun secara online di platform Ayomakan.com. Voucher ini merupakan voucher value diskon sebesar 50% yang dapat dibeli di Ayomakan.com sampai dengan 30 April 2023. Tersedia nominal voucher Rp100.000 yang dapat dibeli seharga Rp50.000 dan nominal voucher Rp50.000 yang dapat dibeli seharga Rp25.000.Tidak hanya dalam rangka Fast, Feast, Festive, Ayomakan juga menyediakan voucher khusus terbatas untuk resto pilihan. Bekerja sama dengan Denny’s, Ayomakan menghadirkan voucher value senilai Rp100.000 yang dapat dibeli di Ayomakan.com seharga Rp65.000 saja. Voucher ini dapat digunakan untuk dine in di outlet Denny’s Kota Kasablanka dan Denny’s Senayan City sampai dengan 31 Mei 2023.Masih di bulan yang penuh berkah ini, Ayomakan bersama dengan Kitabisa membagikan total 1.000 paket berbuka gratis untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahap pertama adalah pendistribusian 700 paket makanan di area publik selama lima hari yaitu pada 10-14 April 2023. Kemudian tahap kedua dilakukan pendistribusian 300 paket makanan melalui FoodBox di kantor pusat Kitabisa selama tiga hari pada 12-14 April 2023.“Kami berharap bulan Ramadan ini dapat menjadi berkah bagi semua orang. Melalui paket makanan gratis yang kami berikan ini, kami ingin sedikit membantu masyarakat untuk mendapatkan makanan yang layak, dan semoga ini dapat menginspirasi orang-orang baik lainnya di luar sana,” ujar CMO Ayomakan dan ESB, Fitriana Dyah.