Rekor Muri Tercipta, Ini Wafer Stick Terpanjang di Dunia

(FIR)

Rekor Muri tercipta pada pameran multi industri terbesar di Asia Tenggara, Pekan Raya Jakarta. Setelah mencatatkan rekor di industri otomotif, Museum Rekor Indonesia kembali mencatatrekor inovasi di industri makanan ringan Indonesia, yaitu Wafer Stick terpanjang di dunia di PRJ.Sejak tahun 1990-an Muri telah mencatat ribuan rekor dari beragam aktivitas dan hasil karya anak bangsa. Ini untuk kedua kalinya tim MURI hadir di PRJ pada 2023 memverifikasi dan memberikan penghargaan kepada karya asli anak bangsa."Sebelumnya dari industri otomotif dan sekarang dari industri makanan ringan. Karyakarya inovasi anak bangsa seperti FULLO 'Wafer Stick Terpanjang yang Dijual Secara Umum' ini layak dicatat di Muri, sebagai sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia,” jelas Awan Rahargo Dirketur Marketing Muri saat memberikan piagam Muri kepada tim FULLO.Menurut Awan, tim Muri telah memverifikasi FULLOOOONG sebagai Wafer Stick terpanjang di dunia dengan panjang mencapai 40 cm. Tidak mudah menghasilkan produk makanan ringan dengan spesifikasi yang tidak biasa seperti ini, tim riset dan product development kami harus berusaha keras agar kualitas FULLOOONG ini sama dengan produk regulernya."Tidak sekedar pajangan untuk mendapatkan rekor MURI, tetapi FULLOOOONG juga dijual kepada masyarakat umum. Ini merupakan bukti komitmen dan jaminan kami pada kualitas produk," ucap Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT Group pada acara pemberian piagam rekor Museum Rekor Dunia Indonesia untuk FULLO sebagai 'Wafer Stick Terpanjang yang Dijual Secara Umum', di area PRJ, Kemayoran."Khususnya kami menargetkan Millenial dan Gen Z yang dikenal dengan karakter Fear of Missing Out (FOMO) dan tidak mau ketinggalan hype. Sedangkan FULLOOOONG memiliki varian yang unik yaitu Blueberry Yoghurt dan Choco Sea Salt Caramel," tutup Harianus.