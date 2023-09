Siomay Bandung Jadi Jajanan Kaki Lima Terenak No 1 di Dunia Versi Taste Atlas

Siomay duduk di posisi nomor satu bersama dengan roti canai. Keduanya sama-sama mendapatkan poin sebesar 4,9. Selain siomay, ada lagi berbagai jajanan terenak di dunia versi Taste Atlas. Berikut daftarnya:

Siomay (4,9) Roti canai (4,9) Crepes (4,8) Pastel de Nata (4,8) Guotie (4,8) Batagor (4,8) Banh mi thit (4,8) Tacos (4,7) Karaage (4,7) Karnitas (4,7)

Jakarta: Makanan Indonesia kembali mendapat predikat makanan terlezat di dunia. Kali ini, jajanan kaki lima khas Jawa Barat yakni Siomay Bandung masuk ke dalam daftar kuliner terenak nomor 1 di dunia versi Taste Atlas.Siomay Bandung dinobatkan sebagai jajanan terenak dengan nomor 1 di dunia dengan kelezatannya mengalahkan deretan jajanan lain dari berbagai negara. Pada Senin, 4 September 2023, Taste Atlas merilis “10 Best Rated Street Foods in the World” (jajanan terenak di dunia). Penilaiannya sendiri dilakukan dengan serangkaian mekanisme khusus di masyarakat.Siomay merupakan jajanan kaki lima khas Bandung, Jawa Barat yang berbahan dasar ikan yang dikukus disajikan dengan sayuran dan saus kacang. Dalam masakan Indonesia, Siomay biasanya berisi ikan tenggiri, ayam, udang, kepiting, atau campuran daging ayam dan udang.Siomay dibungkus menggunakan adonan tepung yang dicampur air maupun menggunakan kulit pangsit. Siomay memiliki cita rasa yang gurih dan manis. Di Indonesia Siomay cukup mudah ditemukan karena banyak dijual oleh pedagang kaki lima hingga di restoran mahal.Sebagai informasi, Taste Atlas sendiri merupakan situs kuliner Kroasia yang membahas tentang berbagai hidangan. Mulai dari sajian tradisional, bahan-bahan lokal, hingga restoran otentik mereka ulas secara berimbang. Bahkan, situs ini sudah meninjau puluhan ribu makanan dan minuman di seluruh dunia.