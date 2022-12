Kabar Sedih bagi Pecinta Seafood, Fish & Co. Bakal Tutup 31 Desember 2022

Restoran Fish & Co. bakal tutup pada 31 Desember 2022. Instagram fisncoindo

Netizen sedih Fish & Co. bakal tutup

(SYN)

Jakarta: Restoran hidangan laut Fish & Co. menyatakan akan tutup. Waralaba asal Singapura di bawah GF Culinary itu akan berhenti beroperasi pada 31 Desember 2022."Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan kami," tulis Instagram Story fishncoindo beberapa waktu lalu."Dengan bangga melihat 19 tahun menyajikan ikan dan keripik terbaik di kota, kami ingin mengumumkan bahwa GF Culinary telah mengakhiri hubungannya dengan Fish & Co.," lanjut pengumuman tersebut."Gerai Fish & Co. di bawah GF Culinary akan tutup operasional pada 31 Desember 2022," terang akun tersebut.Namun, pelanggan yang memiliki poin GF Culinary masih bisa menukarkannya di brand lain.Pihak Fish & Co. mengucapkan terima kasih pada para pelanggan setia yang selalui mendukung restoran seafood tersebut.Sebagai informasi, beberapa brand yang ada dibawah GF Culinary adalah Marutama Ramen, Song Fa, Putien, Ojju K-Food, Isshin, Baba Laksa, Butler's Steak, Shoppa Steak, dan Skinny Dip French Dip Sandwich.Kabar restoran Fish & Co. tutup membuat netizen sedih. Mereka berharap setidaknya satu gerai tetap dibuka."Heh demi apa tutup please jangan tutup," kata nafa****."Buka 1 outlet aja dong. Kalau kangen masih bisa makan," tutur jessyoey****."Kemarin awal bulan ke Bali mau makan lagi yang di beachwalk udah tutup, padahal enak di sana," ujar laros****.